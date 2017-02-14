جينتيلوني: إجراءاتنا تسهم بطمأنة البلاد إزاء الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء باولو جينتيلوني إن الإجراءات التي نتخذها تسهم بطمأنة البلاد من ناحية قضية الهجرة.

في كلمة القاها خلال افتتاح العام الدراسي بأكاديمية قوات الدرك (كارابنييري)، أضاف جينتيلوني “لقد تبنت الحكومة قبل بضعة أيام بعض التدابير من الناحية الأمنية والتي تهدف الى خلق التوازن، مع ما يكفي من الضمانات”، مؤكدا أنه “ليست هناك حالة طوارئ يجب التعامل معها بل بلد يحتاج الى الطمأنينة”، وأن “هذه التدابير تسعى إلى المساهمة بإعادة الطمأنينة للبلاد”.

وذكّر رئيس الحكومة بأن “قوات الشرطة وسلاح الدرك مدعوان للإستجابة لطلب الأمن على نطاق واسع”، وأن “الحكومة تدرك ذلك تماما، وهذا الوعي ينعكس في قرار الحكومة تخصيص الموارد اللازمة”، واختتم بالقول “إنه التزام قطعناه على أنفسنا وسنحافظ عليه”.