 البردويل: السنوار رجل مصالحة ويكن لمصر إحتراما خاصا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – غزة – قال القيادي في حركة (حماس) صلاح البردويل إن القائد الجديد للحركة في غزة يحيى السنوار “يؤمن بالوحدة الوطنية وبالعلاقات مع الفصائل بدرجة لا تقل عن سابقه، وهو رجل مصالحة ورجل عربي يكن لمصر احتراما خاصا”، وهذا “سيكون له انعكاسات كبيرة جدا، وسيرى الناس كيف يستحق السنوار أن يكون قائدا لحماس”.

وأضاف البردويل أن “الناس إنْ تعرفت على السنوار فستعلم أنه يحيى الأب والانسان الخلوق المبتسم وصاحب الفكاهة، و(حماس) لا تنجب طفرات، حيث إن تربيته هي ذات التربية التي تربى عليها كل أبناء الحركة”.

وكان أعلن في (حماس) أمس عن تولي السنوار، المعتقل المحرر، قيادة الحركة في غزة خلفا لرئيس الوزراء الأسبق إسماعيل هنية، الذي تشير تقديرات إلى انه سيتم قريبا إنتخابه رئيسا للمكتب السياسي لحركة (حماس) بدل خالد مشعل.

وتشير تقديرات إلى هنية سينتقل للإقامة خارج الأراضي الفلسطينية في حين يقود السنوار (حماس) في غزة .

وقلل البردويل، في حديث للقناة الرسمية لحركة (حماس)، مما اسماه التهويل الإسرائيلي من انتخاب السنوار وقال “إن التخوفات أو الهواجس التي حاول الإعلام الصهيوني ترويجها وانساق معها البعض، بعد انتخاب السنوار، لا تغني عن الحقيقة أن حماس ماضية في طريقها الشوري الديمقراطي ولا تفارق مبادئها ولا أهداف شعبها”.

وأضاف أن “التركيز على الأشخاص هي محاولة للنيل من حماس ومن برنامجها السياسي”. واعتبر أن “البعض يحاول أن يقزم حماس في شخصية القائد”، وقال “أن يأتي قائد بحجم يحيى السنوار هذا أمر تحدده قاعدة (حماس) ووفق القانون والنظام اللوائح المعمول بها”، لكن “لا ينبغي التركيز على شخصيته دون النظر إلى العملية الكبيرة التي تمت والمؤسسة التي اختارته ليكون قائدا لها”.

وأضاف البردويل أن “حركة (حماس) لا تتغير بتغير قائدها، وأنها حركة مؤسساتية بالدرجة الأولى وقراراتها تؤخذ بالشورى وبطريقة بالغة التعقيد”، ومن “الصعب أن يكون القائد رقم واحد هو صاحب القرار، ولسنا حركة دكتاتورية كبعض الحركات التي تخلّد القائد ويبقى على سدة الحكم”، لافتا إلى أن السنوار “قائد سياسي قبل ان يكون عسكريا ومتمرس سياسيا وله علاقات اجتماعية كبيرة”.

وأشار البردويل إلى أن “الحركة تفرض نفسها على صناع السياسة في المنطقة، وعلى الخارطة السياسية داخل فلسطين، واستطاعت أن تحقق التوازن الكبير وأن تدافع عن نفسها رغم كل الصعوبات التي أحاطتها”.

وقال “إن اختيار يحيى السنوار قائدا لحركة حماس في غزة، جاء بعملية ديمقراطية انتخابية معقدة، وبإرادة ووعي من عشرات الآلاف من كوادر الحركة”، موضحا أن “الانتخابات الأخيرة جرت بهدوء وبصمت دون ازعاج لأحد، وظهرت النتيجة بعد سلسلة عمليات قانونية قضائية دقيقة لتكون نتائج تليق بمقام الحركة”.

وتابع البردويل “لن يحدث تغيير سوى نشاطه، وهو لديه خبرة كبيرة، ونسأل الله أن يوفقه ليواصل المسيرة التي بدأها غيره من القادة في (حماس)”، واختتم بالقول إن السنوار “صاحب مميزات وكاريزما خاصة بين أبناء تنظيمه، وسيخرج للعلن عبر الإعلام، الذي كان منشغلا عنه خلال الفترات الماضية”.