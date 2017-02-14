برلماني أوروبي يعرض خطة لإصلاح الاتحاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ – بروكسل – تمهيداً للاحتفال بالذكرى الستين لمعاهدة روما، المؤسسة للاتحاد الأوروبي، والمقرر في العاصمة الإيطالية نهاية الشهر القادم، عرض رئيس مجموعة التحالف الليبرالي الديمقراطي في البرلمان الأوروبي خطته لإصلاح الاتحاد.

وتتضمن خطة غي فيرهوفشتات، الذي شغل سابقاً منصب رئيس وزراء بلجيكا أيضاً، تقليص عمل المفوضية الأوروبية وحجم طواقهما، وإنشاء منصب وزير مالية أوروبي، وكذلك وزير خارجية أوروبي، وإعداد موازنة خاصة للدول الأعضاء بمنطقة العملة الموحدة (اليورو).

ورأى فيرهوفشتات أن إجراء إصلاح عميق للاتحاد الأوروبي ليس خياراً، بل ضرورة، قائلا إن “الاتحاد لا يملك الكثير من الأصدقاء لا في الداخل ولا في الخارج”.

وتابع في معرض عرضه لخطته اليوم في ستراسبورغ، أن الاتحاد يعيش أكبر أزمة في تاريخه مع تصويت بريطانيا على الخروج وتصاعد تيارات اليمين المتطرف، وتمدد النفوذ الروسي ووصول دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا الى أن “هناك العديد من الأسباب التي تدعو للإصلاح”.

وتقترح خطة فيرهوفشتات أيضاً تدعيم دور البرلمانات المحلية والبرلمان الأوروبي، ما سيجعل التكتل الموحد أكثر فاعلية، ويحسن أداء المؤسسات.

ويعتبر تقرير فيرهوفشتات مساهمة، من بين مساهمات أخرى، في التحضير لاجتماع روما لتدارس مستقبل الاتحاد، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه في جلسة عامة يوم الخميس القادم.