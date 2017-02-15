مصر: قادة ليبيون اتفقوا على مراجعة تشكيل المجلس الرئاسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ قال المتحدث العسكري المصري العميد تامر رفاعي، إن القادة الليبيون الذين اجتمعوا بالقاهرة خلال اليومين الماضيين اتفقوا على ” مراجعة تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسي، ومنصب القائد الأعلى للجيش الليبي وإختصاصاته، وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة”.

وأضاف رفاعي في بيان اصدره مساء أمس أن القادة “أكدوا إلتزامهم بالعمل على حقن الدماء الليبية ووقف التدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية، وإستعادة الإستقرار ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الليبي”، وذلك “من خلال معالجة عدد محدود من القضايا العالقة في الإتفاق السياسي الليبي للخروج من الأزمة الحالية، على النحو الذي تم التوافق عليه في سلسلة اللقاءات التي أجريت في القاهرة”.

واستقبلت اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وبحضور وزير الخارجية يومي 13 و14 شباط/فبراير كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام للجيش الليبي والمشير خليفة حفتر، وكذلك رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، لبحث سبل الدفع بتسوية الأزمة الليبية في إطار توافقي مبني على الإتفاق السياسي الليبي

وتابع المتحدث “أسفرت اللقاءات عن توافق حول عدد من الثوابت الوطنية غير القابلة للتبديل أو التصرف”، وعلى رأسها “الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية، وما يقتضيه ذلك من تأسيس هيكل مستقر للدولة ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها، والحفاظ على الجيش الليبي وممارسته لدوره، ورفض وإدانة كل أشكال التدخل الأجنبي بالشأن الليبي، والتأكيد على حرمة الدم الليبي، والإلتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية على مبادئ التداول السلمي للسلطة والتوافق وقبول الآخر، ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء لأي طرف من الأطراف الليبية، وتعزيز المصالحة الوطنية، ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب”.

ونوه بأن “اللجنة إستمعت للأفكار البناءة التى طرحها القادة الليبيون بروح إيجابية، وإستخلصت اللجنة وجود قواسم مشتركة بين القادة الليبيين للخروج من الإنسداد الحالي، يمكن ترجمتها في خطوات”، تشمل “تشكيل لجنة مشتركة مختاره من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبحد أقصى 15 عضواً عن كل مجلس، للنظر فى القضايا التي سبق التوافق على تعديلها في الإتفاق السياسي، والتوصل لصيغ توافقية لمعالجتها، ثم رفعها لمجلس النواب الليبي لإعتمادها وفقاً لما هو منصوص عليه في الإتفاق السياسي الليبي”.

علاوة على “قيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الإتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، وذلك فى إطار معالجة كافة القضايا العالقة فى إطار صيغة توافقية شاملة تصدر عن مجلس النواب بعد الإتفاق عليها فى إطار اللجنة المشكلة من المجلسين، والعمل على إجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه شباط/فبراير 2018، إتساقاً مع نص الإتفاق السياسي الليبي”، وكذلك “إستمرار جميع شاغلي المناصب الرئيسية في ليبيا، والتي سيتم الإتفاق عليها وفقاً للإجراءات المشار إليها أعلاه ولحين إنتهاء الفترة الإنتقالية وتولى الرئيس والبرلمان الجديدين مهام عملهما في 2018”.