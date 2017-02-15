السلطة الفلسطينية تدعو الادارة الامريكية للتمسك بحل الدولتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – دعت السلطة الفلسطينية، الادارة الامريكية الى التمسك بحل الدولتين وعدم التخلي عنه.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان وصل وكالة (آكي) الايطالية للأنباء “ان صدقت التسريبات الصحفية التي نسبت الى (مصدر مسؤول) في البيت الأبيض، بتراجع إدارة ترامب عن تبني حل الدولتين، فهذا يعني نجاح أول وفوري لنتنياهو حتى قبل بدء المشاورات مع الرئيس الأمريكي وحاشيته، ما من شأنه أن يعزز وضع نتنياهو في تلك المحادثات”.

واضافت “من جهة أخرى، وفي حال صدقت هذه التسريبات فهذا يعني تحولا خطيرا ليس فقط للادارة الأمريكية ونظرتها لكيفية انهاء الصراع الاسرائيلي الفلسطيني، وانما أيضا في انعكاساته على مواقف دول أخرى في العالم، مما يفتح المجال لشتى أنواع وأشكال الحلول لهذا الصراع الدائم”.

واكدت على انه “من جهتنا كفلسطينيين وامام هذا الانزلاق المحتمل للموقف الامريكي، سنسعى لتشكيل أوسع جبهة دولية للحفاظ على حل الدولتين، كخيار أفضل من وجهة نظر غالبية المجتمع الدولي، والانطلاقة في تحقيق ذلك، يجب أن تكون من الاتحاد الاوروبي على الرغم من معرفتنا بوجود بعض الدول فيه التي سوف تتعامل ايجابا مع هذا الانزلاق المحتمل في الموقف الامريكي”.

ورأت ان “مرحلة صعبة جدا ستواجه أصحاب رؤية حل الدولتين”، وبشكل خاص أن “رؤيتهم السياسية كانت مبنية بالكامل على هذا المبدأ لفترة زمنية طويلة، وأي تغيير في الموقف الأمريكي سيضعضع من قدرة هذا المبدأ على الثبات والاستمرارية لفترة طويلة”.

وقالت “من وجهة نظرنا نريد ضمن المبدأ نفسه الذي نعتمده منذ وصول الرئيس دونالد ترامب الى البيت الابيض وحتى اللحظة، عدم استباق الأمور، وعدم التعليق على تصريحات وأنباء غير مؤكدة، وضرورة الانتظار لمخرجات الاجتماع الذي سيتبين فيه صحة مثل هذه التسريبات من عدمها”.

وتابعت “نأمل أن تكون مثل هذه التسريبات الصحفية غير صحيحة، وأن يؤكد الرئيس ترامب في لقائه مع نتنياهو على حل الدولتين، وضرورة التوصل الى اتفاق تفاوضي ينهي الاحتلال الاسرائيلي ويسمح باقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية الى جوار اسرائيل، تعيشان في أمن وسلام مع بعضهما البعض ومع المحيط”.