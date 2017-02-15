ناتو يتحدث عن إمكانية توسيع عملية تدريب الجيش العراقي مستقبلاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، تلقيه طلبا من الحكومة العراقية لتوسيع مهمة تدريب الجيش العراقي لمحاربة الإرهاب، وبشكل خاص تنظيم (الدولة الإسلامية).

وكان يانس ستولتنبرغ، يدلي بتصريحات صحفية، على هامش اجتماعات وزراء دفاع الحلف، اليوم وغداً في العاصمة البلجيكية، حيث أشار إلى أن ناتو يدرس حالياً إمكانية تلبية الطلب العراقي، لافتاً النظر إلى أن تدريب القوات العراقية هو شكل من أشكال مساهمة الحلف في دعم التحالف الدولي لمحاربة (داعش).

ويقوم الحلف بتدريب القوات العراقية في الأردن، وبدأ من شهر كانون الثاني/يناير الماضي بتدريب بعض عناصر هذه القوات بالقرب من بغداد.

أما بشأن اجتماع اليوم، فقد اعتبر ستولتنبرغ أنه يأتي في وقت مصير وحاسم بالنسبة للحلف، قائلا إن “من مصلحة أوروبا ودول أمريكا الشمالية أن يكون ناتو قوياً وموحداً”. وحرص على التركيز على أهمية حضور وزير الدفاع الأمريكي الجديد جيمس ماتيس، حيث “أتطلع إلى لقائه وإلى إرسال رسالة مشتركة مفادها أن ناتو لا يزال قوياً وموحداً”.

ويولي الحلف أهمية خاصة للتعامل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك من أجل المحافظة على تماسك الناتو في مواجهة التهديد الروسي، ولذلك يسعى ستولتنبرغ لحث الدول الأعضاء على تلبية الطلب الأمريكي المتعلق بتقاسم عادل للأعباء المادية وزيادة مساهمات الدول الأعضاء في موازنة الحلف.

هذا ولا تعتبر مسألة المساهمات المالية والعسكرية للدول الأعضاء في الحلف جديدة، إلا أنها تأخذ شكلاً خاصاً مع إدارة ترامب، التي حرصت على وضع الأمر كشرط أساسي لاستمرار تعاونها مع بقية الحلفاء.

ويطالب الحلف دوله الأعضاء بزيادة تدريجية في الموازنة والاستثمارات العسكرية لتصل إلى 2% من الناتج القومي المحلي لكل دولة عضو.

ومن جانب آخر، أشار ستولتنبرغ، إلى الجهود المبذولة من قبل الحلف منذ سنوات لتعزيز قوته العسكرية لمواجهة التهديدات شرقاً، أي التمدد الروسي، وجنوباً، أي الإرهاب.

وأعلن المسؤول الأطلسي، أن اجتماع وزراء الدفاع سيتمخض عن إقرار إقامة مجموعة عمل من اجل الجنوب في مدينة نابولي الإيطالية من أجل تبادل وتنسيق المعلومات الاستخبارية بشأن التهديدات الإرهابية القادمة من دول شمال أفريقيا.

كما أكد أن وزراء دفاع الحلف سيقررون نشر 4 مجموعات تقنية عسكرية متعددة الجنسيات في دول شرق أوروبا مثل بولونيا وليتوانيا.