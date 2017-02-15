البابا: إن أدركنا أن كل شيء هدية سيحل السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس “إن تعلمنا تفسير كل شيء مستنيرين بالروح القدس، ندرك أن كل شيء نعمة وهدية”.

وخلال لقاء الأربعاء العام في قاعة بولس السادس بالفاتيكان بحضور حوالي سبعة آلاف مؤمن وحاج تقريبا، تابع البابا تعليمه حول موضوع الرجاء المسيحي، موضحا “إن أولينا اهتماما بتصرفاتنا، في التاريخ كما هي الحال في حياتنا، فلن نكون الأبطال نحن وحدنا، بل الله قبل كل شيء”.

وتابع “إن الله بطل الرواية الرئيس، الذي يخلق كل شيء هدية من حبه، وينسج خيوط مخطط خلاصه، الذي يحمله إلى الكمال من خلال المسيح”. لذا “فنحن مطالبون بالاعتراف بكل هذا، وقبوله بامتنان وجعله ترنيمة حمد وبركة وفرح عظيم”.

وأردف “إن فعلنا ذلك، فنحن في سلام مع الله ونختبر الحرية، وهذا السلام يمتد إلى جميع أرجاء وعلاقات حياتنا”، حيث “سنكون في سلام مع أنفسنا، في أسرتنا ومجتمعنا، في العمل ومع الناس الذين نلتقيهم كل يوم في مسيرتنا”.