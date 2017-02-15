البرلمان الأوروبي يصوت على معاهدة التجارة الحرة مع كندا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ – بروكسل – صوت البرلمان الأوروبي خلال جلسة علنية اليوم لصالح معاهدة التجارة الحرة مع كندا، المعروفة إعلاميا باسم سيتا، ما يعني أن هذا النص المثير للجدل قطع خطوة للأمام على طريق التنفيذ الفعلي.

وقد حصل نص المعاهدة على موافقة 408 نائباً، بينما عارضه 254، نائباً وامتنع 33 آخراً عن التصويت.

ويفتح هذا التصويت “الإيجابي” على المعاهدة الباب أمام تنفيذها بشكل مؤقت، بانتظار أن تقوم برلمانات الدول الأعضاء، من محلية وفيدرالية، بالمصادقة عليها، ليتم بعد ذلك عرضها على محكمة العدل الأوروبية لرؤية مدى توافقها مع التشريعات الأوروبية، ما قد يستغرق سنوات.

ولا تزال العديد من البرلمانات المحلية، خاصة برلمان إقليم والونيا جنوب بلجيكا، والكثير من الأوساط في أوروبا مترددة في قبول هذه المعاهدة، فقد أعلن نواب مجموعة الخضر أنهم صوتوا ضد المعاهدة، وكذلك فعل بعض نواب المجموعة الاشتراكية، “هذا النص يمضي بعكس الأهداف الأوروبية”، حسب كلامهم.

هذا ومن المنتظر أن يقوم رئيس وزراء كندا جيستان تريدو بزيارة لمقر البرلمان في ستراسبورغ غداً حيث سيلقي كلمة أمام النواب، حول مستقبل العلاقات بين بلاده والاتحاد، في مواجهة التغيرات العالمية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت معاهدة سيتا قد أثارت جدلاً واسعاً في أوروبا خلال الأشهر الماضية، بسبب طلب إقليم والونيا إجراء تعديلات عليها، وهذا ما تم له مرحلة مفاوضات ماراثونية مع المسؤولين الكنديين ومسؤولي المؤسسات الأوروبية.

ويخشى المعارضون لمعاهدة سيتا، من تأثيرها السلبي على المنتجات الأوروبية وعلى معايير السلامة وشروط العمل والقدرة التنافسية للشركات والمستثمرين الأوروبيين على حساب الشركات المتعددة الجنسيات.

وقد أصدرت المفوضية الأوروبية، وهي الطرف الذي تفاوض مع الكنديين، بياناً رحبت فيه بالمصادقة على سيتا، معيدة التأكيد على رأيها، القائل بأن هذه المعاهدة ستصب في صالح الشركات والمواطنين الأوروبيين وستساهم في خلق فرص عمل جديدة داخل الاتحاد.