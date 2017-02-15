مسؤول لـ آكي: عباس استقبل رئيس (سي آي أي) الأمريكية في رام الله

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – أعلن مسؤول فلسطيني إن الرئيس محمود عباس استقبل في مقر الرئاسة في مدينة رام الله ، أمس، رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي أي) مايك بامبيو.

وقال المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن “اللقاء بحث العلاقات الفلسطينية – الإسرائيلية والتطورات الإقليمية”، وقد “كان اللقاء جيدا وصريحا ومعمقا قدم خلاله الرئيس عباس الموقف من عملية السلام وحل الدولتين والعلاقات مع الإسرائيليين والتطورات في المنطقة”.

وأشار المسؤول إلى أن “هذا أول لقاء رفيع المستوى بين القيادة الفلسطينية والإدارة الأمريكية الجديدة”، وقد سبق اللقاء بساعات الإجتماع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو والرئيس الأمريكي دونالد تراب في البيت الأبيض المقرر مساء اليوم.

الى ذلك أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي تصريحات مسؤول أمريكي عن التخلي عن حل الدولتين.

وقالت في بيان ارسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “من الواضح أن الإدارة الأمريكية الجديدة تدعم نتنياهو في مواقفه، وتوفر له مساحة للقضاء على حل الدولتين، وتتحول من حليف منحاز لإسرائيل إلى شريك بالجريمة، فإذا أراد الرئيس الأميركي دونالد ترامب التخلص من حل الدولتين لخلق واقع بديل، فعليه أن يقدم ويوضح ما هي الخيارات والبدائل لذلك”.

وأضافت “إن حل الدولة الواحدة يتطلب المساواة في الحقوق والمواطنة للجميع، وما يسعى له نتنياهو هو استمرار الاحتلال العسكري وفرض دولة فصل عنصري، الأمر الذي سيجر المنطقة وخارجها إلى المزيد من التطرف والعنف والدمار”.

وتابعت عشراوي “إن حل الدولتين المجمع عليه دوليا شكل ركيزة لسياسة الولايات المتحدة، كما أنه شرط أساسي للسلام، وإذا تنكرت إدارة ترامب لهذه السياسة فإن ذلك سيؤدي إلى تدمير فرص السلام وسيكون له تأثيرا سلبيا على مصداقية الولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة”.