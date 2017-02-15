الدفاع الأمريكي يطمئن الحلفاء إلى دعم بلاده لناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – حرص وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، على التأكيد أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدعم الحلف، الذي يتعين أن يُسرّع عملية تأقلمه مع التحديات الأمنية الجديدة.

وكان ماتيس، يتحدث خلال مؤتمر صحفي مقتضب بالاشتراك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) يانس ستولتنبرغ، عقب لقاءهما اليوم في بروكسل على هامش اجتماع وزراء دفاع الحلف، وقال ماتيس إن “اجتماعنا هام جداً لرسم ملامح طريق الحلف ومستقبله”.

واعتبر وزير الدفاع الأمريكي أن حلف الناتو هو حجر الزاوية للأمن الأوروبي والأمريكي، فـ”علينا العمل معاً وأن يتحمل الجميع مسؤولياته من أجل أن نتمكن من الدفاع عن حريتنا”.

وشدد ماتيس على ضرورة أن يتقاسم كل الحلفاء العبء بشأن مصاريف الدفاع، فهذا، بالنسبة لبلاده، دليل على جدية الدول الأعضاء وإثبات بأنها على قدر المسؤولية.

وأشار إلى أنه سيعقد اجتماعات متتالية مع وزراء دفاع دول الحلف للحديث عن ضرورة العمل المشترك للتأقلم مع طبيعة التحديات الحالية.

من جانبه، حرص الأمين العام للحلف على التأكيد بأن الدول الأعضاء قد بدأت فعلاً في زيادة مساهماتها واستثماراتها الدفاعية بعد سنوات من الاقتطاعات، قائلا إن “الاستثمارات العسكرية لكندا ودول أوروبا ارتفعت بمقدرا 3.8% خلال العام الماضي وحده، ما يعني زيادة تصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي”.

وأقر ستولتنبرغ أنه يتعين على الحلف بذل مزيد من الجهد، مشدداً على وحده الصف الداخلي وحتمية العمل المشترك، فلا الولايات المتحدة ولا باقي دول الحلف، قادرة برأيه، على مواجهة التغيرات الأمنية والتهديدات الحالية.

وأثنى ستولتنبرغ على “إلتزام” الولايات المتحدة الأمريكية بدعم الحلف، مشيراً أن الأمر يتجاوز الكلام ويُترجم إلى أفعال، حيث تقوم الولايات المتحدة الأمريكية حالياً بنشر مزيد من الجنود والمعدات في بولونيا وباقي دول شرق أوروبا لتعزيز التواجد الأمني في تلك المنطقة الواقعة قرب الحدود الروسية.

وتأتي تصريحات ماتيس مغايرة للتصريحات التي كان الرئيس الأمريكي ترامب قد أدلى بها قبل انتخابه، حين عبر عن تشككه بفاعلية الناتو، ما خلق أجواء من الشك والخوف لدى المؤسسة الأطلسية وأعضاءها.

هذا وكان الهدف الرئيس من لقاء ستولتبنرغ بماتيس اليوم هو إرسال رسائل تهدئة متبادلة تساهم في تبديد الأجواء الملبدة التي سببتها تصريحات ترامب في السابق.