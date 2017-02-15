مشعل: قريبا سيتم نشر وثيقة تحمل فكر حماس السياسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – كشف رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) خالد مشعل النقاب عن إعداد الحركة “وثيقة تحمل فكر الحركة وموروثها السياسي”، مؤكداً أنها “ستقدم خلال الأسابيع القادمة تعبيرا عن هذه التجربة وجزء من الإسهام في المشروع الوطني الفلسطيني”.

ودعا مشعل في كلمة عبر الأقمار الصناعية بمؤتمر “قضية فلسطين تقييم استراتيجي 2016 وتقدير استراتيجي 2017” الذي ينظمه مركز الزيتونة، في بيروت اليوم الأربعاء، إلى “إعادة تعريف المشروع الوطني والتوافق على استراتيجية وطنية قادرة على حشد القوى كافة خلف مشروع المقاومة”.

وقال مشعل إن “فوز يحيى السنوار برئاسة الحركة في غزة جزء من الديمقراطية الحمساوية التي نفتخر بها ونعتز بوجودها، وهذا لا يعني إقصاء إسماعيل هنية من قيادة الحركة، لكن قوانيننا الداخلية تمنع توليه دورتين للقيادة”. ودعا إلى “عدم الانجرار للتحليلات الإسرائيلية، فالعمل المقاوم أصل من أصول الحركة”، مبيناً أن “استراتيجيات (حماس) ثابتة ونابعة من عمل مؤسساتي”.

ورأى مشعل “أن فصل المقاومة عن السياسة والميدان أمر غريب ومستهجن”، منوهاً بأن “أداء القيادة كان أقل من تطلعات شعبنا”، ولفت إلى “نقل مركز ثقل القرار إلى حيث توجد القيادة مع تهميش الداخل والخارج”، داعياً إلى “التوازن بين الداخل والخارج من حيث الاهتمام والمشاركة في النضال والمؤسسات القيادية”.

واعتبر مشعل أن “إتفاقية أوسلو كبلت السلطة وحولت قضيتنا إلى مجرد تفاصيل، وتمدّد من خلالها الاستيطان”، داعيا إلى “إعادة ترتيب البيت الفلسطيني بما يشمل إنهاء الانقسام وإعادة بناء المنظمة وتفعيل دور الخارج”، مطالبا “بإعادة تعريف المشروع الوطني واستعادة روحه بالتوافق بين جميع القوى، والتوافق الوطني على استراتيجية نضالية قادرة على حشد جميع القوى خلف مشروع المقاومة”.

وخلص مشعل بالدعوة إلى “ضرورة إدارة القرار الفلسطيني والتحرك السياسي ضمن إدارة وطنية مشتركة”.