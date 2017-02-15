وزير الداخلية الايطالي: تضاعف عدد القصر غير المصحوبين بذويهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – سلط وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينّيتي الضوء على حقيقة تضاعف أعداد المهاجرين من القصر غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون الى البلاد.

وفي جلسة استماع أمام اللجنة برلمانية المسؤولة عن تنفيذ اتفاقية منطقة التأشيرة الموحدة (شنغن)، الأربعاء، أضاف الوزير مينّيتي أن “من المهم جدا أن نتمكن من إتمام عملية مشروع القانون”، الخاص بالمهاجرين القصر، “الذي أعتبره حاسما جدا”. وأردف “لقد شهدت بلادنا العام الماضي تضاعفا في إعداد القصر غير المصحوبين بذويهم”.

وأوضح أنه “في هذا المجال يدخل المستوى الحضاري لبلد ما”، ولهذا “السبب أعتبر مهما جدا، التعاون الذي تم بناؤه الآن في مجلس الشيوخ، لأنه طرح على مشروع القانون طاولة البحث، ويمكننا اقتناء الموافقة عليه بشكل أسرع”.

ثم تطرق وزير الداخلية الى مسألة إعادة توزيع المهاجرين على بلدان الإتحاد الأوروبي، مبينا أن المشروع الذي الذي أعد لأجل إيطاليا “لا يحل مشكلة اللاجئين الذين يصلون الى بلدنا”. وخلص الى القول إن المشروع “كان يشمل نقل 40 ألف لاجئ من إيطاليا”، بينما “تم حتى اليوم نقل 3200 فقط بشكل فعلي”، وذلك “على الرغم من أن النقل إلزامي”.