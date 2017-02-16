الهيئة العليا للمفاوضات: نرفض أي دور للأسد وسنبحث الانتقال السياسي في جنيف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات، سالم المسلط “أنه لا يمكن للأسد أن يكون على رأس السلطة لا في مرحلة انتقالية ولا في مستقبل سورية”، منوها بـ”إن الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب السوري سيضيع لو بقي الأسد في الحكم”.

وأشار المسلط الى “إن الهيئة لم تتلق بعد جدول أعمال محادثات جنيف المقرر أن تبدأ يوم 23 شباط/فبراير بعد مشاورات تمهيدية تبدأ يوم 20 منه”، ملفتا الى أن “المفاوضات يجب أن تبدأ بمناقشة الانتقال السياسي”، حسبما نقل عنه المكتب الاعلامي للائتلاف الوطني السوري المعارض..

وتابع المتحدث باسم الهيئة العليا للتفاوض قوله “نريد مفاوضات مباشرة اختصاراً للوقت، ونريد نهاية سريعة لمعاناة الشعب السوري”، الذي “يتعرض للإبادة والتهجير منذ ست سنوات من قبل نظام الأسد وحلفائه”.

وأكد المسلط أن “الذهاب إلى جنيف للدخول في صلب العملية السياسية، وفي جوهر العملية السياسية ألا وهو الانتقال السياسي وما نص عليه بيان جنيف1 من تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة”

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