البرلمان الأوروبي يطالب بتجريم السفر لبلد في حالة صراع بهدف الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ – بروكسل – تبنى البرلمان الأوروبي توجهاً جديداً في مجال محاربة الإرهاب، يقترح على الدول الأعضاء تجريم أي عمل يثبت أنه تم بهدف ارتكاب هجوم إرهابي، كالسفر مثلاً إلى “بلد في حالة صراع بهدف إرهابي”

ويأتي تبني هذا التوجه اليوم، الذي جاء على شكل نص تشريعي، في إطار سعي البرلمان لتقديم “مقترحات تشريعية مشددة” لتقوم الدول الأعضاء بتنفيذها، خاصة في مجال محاربة الإرهاب وظاهرة المقاتلين الأجانب.

ويشير النص، الذي صوت لصالحه 498 نائباً، بينما عارضه 114 نائباً وامتنع 29 عن التصويت، إلى ضرورة تجريم عملية التخطيط والتحضير لعمل إرهابي، سواء كان هذا العمل يستهدف بلد في حالة حرب أو بلد أوروبي آخر.

في هذا الصدد، رأى البرلمانيون الأوروبيون أن يتعين معاقبة أي شخص يتوجه للذهاب لسورية للانضمام إلى ما يعرف بتنظيم الدولة (داعش)، بنفس القدر الذي يعاقب فيه شخص يثبت تحضيره للقيام بهجوم في بلد أوروبي ما، حيث “يتعين أن يخضع هؤلاء للمساءلة الجنائية”، حسب النص.

كما يطالب البرلمانيون بأن يخضع كل شخص تلقى تدريباً لغرض الإرهاب أو ساهم في مثل هذا التدريب أو جمع أموالاً لصالح مجموعة إرهابية، للمساءلة القانونية أيضاً.

كما يطالب النص بأن تتم معاقبة كل الأشخاص الذين يقومون بامتداح الأعمال الإرهابية ونشر نصوص بهذا المعنى على شبكات التواصل الاجتماعي.

وترى البرلمانية مونيك هوهلمير، من مجموعة الديمقراطيين المسيحيين – ألمانيا، أن النص يشكل وسطاً بين الأمن والحقوق الأساسية، فـ”لدينا نص متوازن، لأنه لا مصلحة لنا بالعمل من وجهة نظر أمنية بدون مراعاة الحقوق”، حسب قولها.

هذا ويتوجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إدخال هذه التوجهات في نصوصها التشريعية وقوانينها خلال مدة تصل إلى 18 شهراً.

ويرغب البرلمانيون في مساعدة الدول على تقوية ترساناتها التشريعية لتعزيز المراقبة على المواطنين الأوروبيين والرعايا المقيمين على أراضي دوله التكتل الموحد.

ويعتقد أن هناك 5 آلاف مواطن أوروبي ذهبوا للقتال في سورية والعراق، ينتمي معظمهم إلى فرنسا، بريطانيا، ألمانيا وبلجيكا.

كما تشير العديد من التقارير الأوروبية إلى أن 20 إلى 30% من المقاتلين الأجانب (الأوروبيين) قد عادوا إلى أوروبا، و”يتزايد عدد العائدين طرداً مع الصعوبات التي يعانيها تنظيم داعش حالياً”، حسب هذه التقارير.

وتعير المؤسسات والدول الأوروبية أهمية خاصة بظاهرة ما يسمى “الذئاب المنفردة”، وهي ظاهرة آخذة بالارتفاع في أوروبا، وتعاني السلطات المحلية من صعوبات كبيرة في التصدي لها.