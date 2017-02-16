الاتحاد الأوروبي يتمسك بحل الدولتين الاسرائيلية والفلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – لا زال الاتحاد الأوروبي يتمسك بموقفه القائل بأن حل الدولتين هو الوسيلة المؤدية إلى تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وأن التوصل إلى هذا الهدف يجب أن يتم عبر مفاوضات بين الطرفين المعنيين.

جاء هذا الموقف اليوم، في رد لأحد المتحدثين الأوروبيين، على سؤال وجهته له وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، حول تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أعلن من خلالها بأن حل الدولتين ليس أولوية بالنسبة له.

وبالرغم من أن المتحدث حرص على التأكيد بأن الاتحاد الأوروبي لا يعلق على التصريحات، ولكنه عاد للقول “عملنا في ملف الشرق الأوسط يهدف إلى التوصل إلى حل يضمن إقامة دولتين، أي فلسطين كدولة مستقلة، ديمقراطية، قابلة للحياة تعيش ضمن علاقات سلام وأمن مع جارتها إسرائيل وباقي جيرانها”، حسب كلامه.

وأوضح المتحدث بأن الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، كانت أكدت على الموقف الأوروبي نفسه خلال زيارتها لواشنطن الأسبوع الماضي، ولقاءاتها مع المسؤولين الأمريكيين، ما يعد استباقاً لكلام ترامب.

هذا ودأب الاتحاد الأوروبي على التأكيد بأن حل الدولتين هو أساس لأي تسوية للصراع في منطقة الشرق الأوسط، مشدداً على ضرورة أن يمتنع الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني عن القيام بأي عمل “استفزازي” يقوض هذا الأمر.

ويعني الاتحاد الأوروبي بكلامه هذا، بشكل خاص، ضرورة أن تتوقف النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وكذلك الهجمات المسلحة الفلسطينية ضد الإسرائيليين.

وكان الاتحاد الأوروبي قد صرف خلال سنوات طويلة مبالغ طائلة من أجل مساعدة الفلسطينيين على إقامة هياكل دولتهم “المستقبلية”.