البابا: الرياضة تسهم بنشر ثقافة اللقاء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال البابا فرنسيس إن “الرياضة تساعدنا على نشر ثقافة اللقاء والتضامن”.

وخلال استقباله البابا في قاعة كليمنتين بالقصر الرسولي، وفد الألعاب الأولمبية العالمية الشتوية للدورة الخاصة التي ستجري بالنمسا في آذار/مارس المقبل، أضاف البابا “أنتم الرياضيون والمدربون، تُظهرون لنا معا أنه لا توجد عقبات أو حواجز لا يمكن تجاوزها”. فـ”أنتم علامة أمل لجميع من يسعون جاهدين لأجل مجتمع أكثر شمولية”.

وأردف “كل حياة ثمينة وكل شخص عطية، والشمولية إثراء لكل جماعة ومجتمع”، وهذه “هي رسالتكم للعالم، من أجل عالم بلا حدود ودون استثناءات”. وتابع “العقل السليم في الجسم السليم”، لذا فـ”الرياضة جيدة للجسم والروح، تمكِّن المرء من تحسين نوعية حياته”، مبينا أن “التمرين المستمر أمر يتطلب عملا شاق وتضحيات أيضا”، وهو “ينمّي الصبر والمثابرة، ويمنح القوة والشجاعة ويُكسب ويطوّر المهارات التي لولاه تبقى مخفية”.

وخلص البابا الى القول “أنا متأكد من أنكم جميعا عشتم هذه التجربة”، ومن هنا “يأتي شعوركم بالرضا والفخر لتقييم الناس لمهاراتهم”.