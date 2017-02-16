ليبرمان يعد بالمساهمة في جعل غزة، بدون حماس، “سنغافورة الشرق الأوسط”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- وعد وزير الدفاع الإسرائيلي، افيغدور ليبرمان بالعمل على تحويل قطاع غزة إلى “سنغافورة الشرق الأوسط ” إذا طرد فلسطينيو القطاع قيادة حركة حماس.

وقال “نحن مستعدون لتطوير الإقتصاد في القطاع إلى مستوى أعلى بكل المقاييس وسنكون شركاء في تحويل غزة إلى سنغافورة الشرق الأوسط ولكن من اجل تحقيق ذلك يجب على سكان قطاع غزة طرد قيادة حماس”.

وكان ليبرمان يتحدث باللغة العبرية إلى المواطنين الفلسطينيين عبر موقع الكتروني للجيش الإسرائيلي.

وأضاف “فور تنازل حماس عن الأنفاق والصواريخ سنكون أول المستثمرين، سنبني ميناء بحريا، مطار ومنطقة صناعية في كيريم شالوم (كرم ابو سالم) وايرز (بيت حانون) ، يمكننا خلق فرص العمل لحوالي 40 ألف من سكان القطاع فورًا، في حال تنازلت حماس عن بند ميثاقها حول إبادة إسرائيل، عن الأنفاق والصواريخ وبالطبع، الأمر الأكثر أهمية، إعادة جثامين جنودنا وإعادة المواطنين الإسرائيليين الأسرى الموجودين في قبضتهم إلى إسرائيل”.

وتابع “لا يوجد أي سبب أو مانع من أن يعيش سكان غزة خلال القرن الـ21 في ظروف معيشية أدنى من المستوى المقبول في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) أو في الظروف السائدة في دول الغرب الأوروبية او في إسرائيل”، معتبرا أن “المشكلة المركزية بيننا وبين القيادة الفلسطينية في رام الله هي عدم الثقة المتبادلة”.

ولفت ليبرمان إلى انه يريد “حوارًا مباشرًا مع الجمهور الفلسطيني وأن نفسح له المجال للاستماع دون الحاجة إلى وسيط أو الاعتماد على وسائل الإعلام العربية التي لا تميل نحو الموقف الإسرائيلي ولا قليلًا”، وقال “تعالوا نتكلم سويا”.

ونفى تقارير عن عملية عسكرية وشيكة على غزة، وقال ليبرمان “لا توجد أي نية لدى إسرائيل في القيام بأي عملية عسكرية، ليس في الجنوب او الشمال، وكلامي مسؤول ، نحن لا نبحث عن أي مغامرة ومع ذلك لا نقبل أي استفزاز وسنرد بحزم على كل استفزاز ، أحاول ان أدير شؤوننا الأمنية بصرامة وبشكل مسؤول وهادئ.”

ورأى ليبرمان إن “المشكلة المركزية بيننا وبين القيادة الفلسطينية في رام الله هي عدم الثقة المتبادلة”، ورأى أن “الحل هو إجراء خطوات لبناء الثقة في المجال الاقتصادي وعلى إسرائيل أن تفعل أكثر في هذا الصدد”. وأضاف “الاستقرار الاقتصادي والنمو في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) هما من مصلحة إسرائيل أيضا وليست مصلحة فلسطينية فقط ولذلك نحن شركاء في هذا الموضوع. أفضّل أن نركز على نقاط التوافق أولًا وبعد ذلك فقط نبحث فيما لا نتفق عليه.”