وزيرة الدفاع الايطالية ترحب بمحادثات أستانا في الشأن السوري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رحبت وزيرة الدفاع الايطالية، روبيرتا بينوتي بالجولة الثانية من محادثات العاصمة الكازاخية أستانا حول الأزمة السورية، بانخراط تركيا وإيران وروسيا، ورأت أنها لا تتناقض مع مبادرات التحالف الدولي المناهض لتنظيم (داعش):

وقالت في تصريحات صحفية مساء الخميس على هامش المؤتمر الوزاري لحلف شمال الأطلسي الملتئم في بروكسل “الحرب ضد الإرهاب مهمة، ولكن أيضا إيجاد مستقبل سلمي في سورية لإنهاء هذا الرعب الذي نشهده في كل هذه السنوات”.



وأضافت الوزيرة “أعتقد أن الأمر لا يقتصر على مبادرات تكميلية. نحن بحاجة إلى هزيمة داعش، لكننا أيضا بحاجة إلى إطار لمستقبل سورية لوقف إطلاق النار، ونرحب بالمحادثات لأنه كما نعلم في سورية تتشابك مشكلتان، فالوضع مختلف عن العراق حيث هناك حكومة ولدينا محاور مؤسساتي”، بينما في “سورية هناك وجود لإرهابيين في الرقة، وتحريرها له أهمية خاصة كونها احدى عاصمتي الارهاب الى جانب مدينة الموصل في العراق، ولكن لدينا أيضا مشكلة الصراع الداخلي الذي يحتاج إلى المضي قدما نحو حل سياسي. فعدد القتلى ضخم، وهي مأساة لا يمكن وصفها”.