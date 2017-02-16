مصادر: المبعوث الأممي لسورية قرر فتح الملف السياسي بمؤتمر جنيف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكّدت مصادر مقربة من المبعوث الأممي لسورية ستافان دي ميستورا أنه اسيطرح على الوفدين المفاوضين السوريين، المعارضة والنظام، خلال مؤتمر جنيف الرابع، ملفاً سياسياً يتعلق بالدستور السوري المقترح، فضلاً عن الملفات الأخرى التي تحملها موسكو لهذا المؤتمر.

وأوضحت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن المبعوث الأممي مصر على أن يتناقش الطرفان في الملفات السياسية وألا يقتصر مؤتمر جنيف المرتقب انعقاده في 23 الشهر الجاري على مناقشة قضايا وملفات أمنية يحملها الروس معهم من مؤتمر أستانا.

وترفض المعارضة السورية بحث المواضيع السياسية في مفاوضات جنيف، وتشدد على أنه مخصص هذه المرة لبحث الوضع العسكري وخاصة وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه مطلع العام الجاري، وتبنّاه مؤتمر أستانة الذي رعته روسيا وتركيا وإيران.

وكان دي ميستورا قد شدد على ضرورة عدم تغيير أولويات مؤتمرات جنيف، وأعلن عن تمسكه بأولوية البحث في الانتقال السياسي، ومن ثم وضع الدستور، وصولاً إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، وهو ما ترفضه المعارضة السورية التي تشدد على ضرورة التمهيد للمفاوضات السياسية بوقف إطلاق نار شامل ومستقر ومراقب دولياً، يليه إجراءات بناء ثقة محددة في مؤتمرات سابقة، تتعلق بالقضايا الإنسانية كإطلاق سراح المعتقلين وفك الحصار عن كل المناطق.

وقال عضو في الوفد السوري المفاوض “إن إصرار دي ميستورا لطرح الملف السياسي في جنيف الرابع يأتي في الغالب بضغوط روسية وإيرانية”.

إلى ذلك، مازالت المعارضة السورية مترددة في توسيع الوفد المفاوض وفقاً لما تسعى إليه موسكو، وأضافت عضواً في مؤتمر القاهرة، لكنّه اعتذر وفق معلومات مؤكدة حصلت عليها وكالة (آكي)، كما أضافت عضواً من منصة موسكو، ومازال الروس يسعون لإدخال منصات وشخصيات مقربة منهم دون تحقيق كثير تقدّم، وتخشى المعارضة أن يتم فرض أسماء على الوفد المفاوض دون رغبتها.

وتنقسم المعارضة السورية عموماً حول تقييمها لمؤتمر جنيف، حيث تُعوّل عليه نسبة ضئيلة، فيما تعتبره النسبة الكبرى “فرصة أخرى لتمرير الوقت، ومؤتمراً لا يمكن أن يؤتي ثماره دون رعاية وقبول أمريكي كامل”.