محافظ البحيرة المصرية: اتشرف بكوني اول سيدة تتولى هذا المنصب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- عبرت المهندسة، نادية عبده عن سعادتها باختيارها كاول امراءة تتولى منصب المحافظ في مصر، وقالت “اتشرف بكوني اول سيدة تتولى هذا المنصب”، مضيفة “ساواصل بذل كل الجهود لتحقيق آمال المواطنين والشباب”.

وكان محافظ البحيرة، محمد سلطان قد كشف في تصريحات سابقة، عن أن نائبته عبده ستخلفه في منصب المحافظ، وستكون بذلك أول امرأة تنال هذا المنصب في تاريخ مصر الحديث.

وتابعت عبده في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “المنصب لم يكن بعيدا، دائما كنت اعمل وكنت انتظر التقييم”، منوهة بأنها عملت نائبا للمحافظ لمدة ثلاث سنوات، وقالت “هذا العمل معروف لي وساواصل استكماله”، على حد تعبيرها

وكانت عبده قد أدت اليمين الدستورية، الخميس، امام الرئيس عبد الفتاح السيسي، معية تسعة وزراء جدد ومحافظين، علاوة على اربع نواب للوزراء، محافظا للبحيرة بدلتا النيل شمالي البلاد.