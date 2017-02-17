ليبرمان يبحث الملف الإيراني مع وزير الدفاع الأمريكي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- اجتمع وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان في مدينة ميونيخ الألمانية اليوم مع نظيره الأمريكي جيمس ماتيس على أن يلتقي لاحقا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وقال ليبرمان في بيان إنه اجتمع اليوم على هامش المؤتمر الدولي للأمن مع ماتيس وبحث معه سلسلة قضايا وعلى رأسها الملف الإيراني.

ولم يتحدث ليبرمان عن تفاصيل الموقف الذي طرحه في هذا الإجتماع، ولكن إسرائيل عارضت دوما الإتفاق الدولي مع إيران.

وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها ليبرمان نظيره الأمريكي، الذي تحدث معه هاتفيا قبل اسبوعين بعد تسلمه مهام منصبه.

ومن المنتظر أن يلتقي ليبرمان عددا من المسؤولين الأجانب، ومن بينهم وزير الخارجية الروسي بعد أن إتفقا هاتفيا الأسبوع الماضي على بحث الملف السوري.