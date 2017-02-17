ايطاليا: منظمات غير حكومية تنادي بعدم عودة سفير بلادها الى مصر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ دعت منظمات غير حكومية إيطالية إلى عدم عودة سفير بلادها إلى مصر، على خلفية قضية طالب الدكتوراه جوليو ريجيني التي ما تزال عالقة.

وكان الباحث الإيطالي الشاب قد تمّ العثور على جثته وعليها آثار تعذيب بأطراف القاهرة في أوائل شباط/فبراير العام الماضي 2016.

وفي بيان مشترك لكل من رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ، السيناتور لويجي مانكوني، ورئيس منظمة العفو الدولية ـ فرع إيطاليا، أنطونيو ماركيزي، ومديرها وجاني روفيني، مدير مؤسسة (أنتيغوني) السياسية الثقافية، ورئيس التحالف الإيطالي للحرية والحقوق المدنية، باتريسيو غونيلا، قالوا إن “حقوق الإنسان ينبغي حمايتها عند الضرورة، بضغوط دبلوماسية مكثفة وطويلة الأمد أيضا”.

وأشار موقعو البيان الى أن “إجراء سحب السفير الإيطالي من القاهرة، عقب اختطاف وقتل جوليو ريجيني، لا تبرره الخطورة التي أعزتها المؤسسات الإيطالية للحادث”، بل “ينبغي أن تستمر كأداة رئيسية للضغط، بهدف الحصول على التعاون الكامل من جانب السلطات المصرية”.

واضافوا “لو لم يتم سحب سفيرنا، لكنا ما نزال متوقفين في القضية عند نقطة أكثر تأخرا مما نحن عليها حاليا”. وأردفوا “إزاء التعاون القضائي الشحيح والمتأخر من قبل المصريين، يمكن للقاهرة أن تفهم عودة السفير كعلامة لعودة الأمور إلى طبيعتها، ورسالة رضا من قبل إيطاليا لنتائج هذا التعاون، أو حتى إعلانا للاستعداد لإغلاق مبكر للقضية، أي على الصعيدين الدبلوماسي والقضائي”.

وأشار الموقعون الى أن “مبادرة في هذا الشأن (إعادة السفير)، لن يشاطرها بالتأكيد مئات آلاف الأشخاص والكثير من ممثلي المجتمع المدني، في ايطاليا وغيرها من البلدان، الذين لا يزال يطالبون بالحقيقة لأجل جوليو”، واختتموا بتسليط الضوء على أن غياب السفير الإيطالي عن مصر “ليس من المرجح أن ينال من دعم مبادرات التعاون الإيطالي”، وأنه “حتى لو كان الأمر كذلك، فالسعي وراء الحقيقة لأجل مواطن إيطالي قتل بوحشية في القاهرة يجب أن يكون أولوية بالنسبة للجميع”.