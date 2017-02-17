المفوضية الأوروبية تنفي “مباركتها” لاتفاق إيطالي تونسي بشأن الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – نفت المفوضية الأوروبية أي مشاركة لها في مناقشات إيطالية تونسية في مسعى للتوصل إلى إتفاق بشأن إدارة ملف الهجرة.

وفي تصريح للمتحدثة باسم المفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة واللجوء ديمتريس أفراموبولوس، في تعليق حول مضمون مقال نشرته صحيفة (كوريري ديللا سيرا) الإيطالية، مفاده أن المفوضية سعيدة بوجود اتفاق إيطالي تونسي حول إدارة ملف الهجرة، شددت ناتاشا برتود على عدم وجود إتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس بهذا الصدد، مذكرة بأن الاتحاد الأوروبي يعمل مع تونس للتوصل إلى إتفاق إعادة قبول وتيسير تأشيرات الدخول، وأن “هذا يأتي ضمن إطار الشراكة وهو منفصل تماماً عن أي إتفاق إيطالي تونسي”، حسب كلامها.

وأوضحت برتود أن الجولة الأولى من المفاوضات الأوروبية التونسية حول المواضيع الانفة الذكر قد تمت في تشرين الأول/أكتوبر 2016. وأعادت التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع العديد من دول شمال ووسط أفريقيا لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية وأيضاً التعاطي مع ملفات أخرى.

وكان وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو قد وقعّ ونظيره التونسي خميس جهيناوي في روما في الـ9 من شباط/فبراير الجاري، اتفاقاً لتعزيز التعاون لتشديد مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر بفاعلية، فضلا عن تعزيز الحدود.

كما شمل الإتفاق شراكة في مجالات التنمية والثقافة والصحة والنقل، وربط شبكات الكهرباء والمبادلات الجامعية وتعزيز التعاون على المستوى الأمني.

وقد علق ألفانو على توقيع الاتفاق قائلا، إن “بلدينا يعملان بالتشاور لوضع حد لتهريب البشر في منطقة وسط المتوسط”، وأن “الاتفاق مع تونس لا يعد خطوة أولى، بل استمرار لجهود بدأت عام 2011″، حث “سبق وأن وقعت إيطاليا مع تونس اتفاقاً لإعادة اللاجئين”.