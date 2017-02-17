انطلاق الاحتفالات الرسمية بالذكرى السادسة للثورة الليبية بمختلف المدن والغائها بمدينتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس – انطلقت اليوم الجمعة رسمياً في مختلف مدن ليبيا الاحتفالات بالذكرى السادسة لثورة 17 فبراير، من الميادين والساحات العامة والشوارع بعد ايقاد شعلات يوم أمس الخميس، إيذاناً بإنطلاق الاحتفالات.

وشهد ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس عرضاً للفرق النحاسية والشعبية والثراثية، واحتشاداً للجماهير، واستعراضاً عسكرياً خلال الحفل بذكرى الثورة، فضلاً عن رفع راية الاستقلال في كل من الزاوية وغريان وسط مراسم عسكرية.

وأحيت مدن نالوت وسبها وصبراته والزنتان والكفرة ومرزق ذكرى الثورة، وخرج أهالي مدينة اجدابيا في مسيرات راكبة جابت أغلب شوارع المدينة، رافعة الأعلام الليبية.

وأصدر كل من المجلس البلدي في البيضاء وطبرق قراراً بإلغاء الاحتفالات الخاصة بالذكرى السادسة للثورة الليبية، مرجعين سبب الإلغاء إلى الظروف الأمنية التي تمر بها المدينتين، مشيرين إلى أن الاحتفال تأجل حتى تستقر الأوضاع الأمنية وتحرير كافة التراب الليبي من قوات الارهاب.

ووجه حفيد الملك الليبي ادريس السنوسي محمد لقمان السنوسي، رسالة لليبيين بمناسبة ذكرى الثورة، دعا فيها إلى المصالحة العامة وبناء الدولة دون إقصاء لأحد.