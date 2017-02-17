الخارجية الليبية تنفي صحة تصريحات نشرت للوزير سيالة عن حفتر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس – نفى المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية لحكومة الوفاق الوطني “قطعا ما نشره الموقع الإلكتروني الإخباري (عربي 21) لمقابلة “مزعومة” لوزير الخارجية محمد سيالة بالقاهرة مع المدعو علاء فاروق، قائلا إنها “محض إفتراء وليس لها أي أساس من الصحة”، حسب المكتب.

وأضاف المكتب بأن وزير الخارجية “لم يجرِ أي مقابلة أو حوار مع المدعو علاء فاروق أو الموقع الإلكترونى الأخباري المذكور”، سواء أكان “بعد لقاء القاهرة الثلاثاء الماضي مع اللجنة المصرية برئاسة رئيس الأركان ووزير الخارجية بجمهورية مصر العربية”، أم “بعد زيارة جمهورية تركيا أو بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الليبية الإيطالية”.

وكان موقع (عربي 21) قد نقل عن وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية بطرابلس، محمد الطاهر سيالة قوله أن “خليفة حفتر ضابط في الجيش الليبي منذ عهد المملكة الليبية، وله خبرة طويلة في المجال العسكري، وهو نواة للجيش الليبي حاليا”، وفق الموقع.