سوريون يرحبون بتشكيل هيئة أممية لمحاكمة مجرمي الحرب بسورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رحّب معارضون وحقوقيون سوريون بنيّة الأمم المتحدة تشكيل كيان أو هيئة جديدة مهمتها جمع الأدلة وتحليل الملفات لضمان إقامة محاكمات لجرائم الحرب التي ارتكبت في سورية خلال السنوات الست الأخيرة، ووصفه هؤلاء بـ”الإيجابي والضروري على طريق تحقيق العدالة الانتقالية” في المرحلة القادمة في سورية.

وقال معارضون سوريون إن “اللجنة خطوة تأكيدية بأن جرائم الحرب في سورية لن تموت، وسيتم جمع الأدلة والمعلومات والإثباتات، حتى لا تموت، وإن لم يقم المجتمع الدولي بتشكيل محاكمم لمحاسبة القتلة ومجرمي الحرب في سورية، فإن السوريين سيقومون بهذه المهمة بعد تحقيق الانتقال السياسي، ولن يفلت أي مجرم من جريمته حتى لو مر عشر سنوات عليها”.

وكشف مسؤولون بالأمم المتحدة ودبلوماسيون أن “كياناً جديداً سيتشكل داخل الأمم المتحدة في جنيف للتحضير لمحاكمات جرائم الحرب التي ارتكبت في سورية، وسيعمل فريق على جميع المعلومات وتحليلها، وترتيب وإعداد الملفات بشأن الانتهاكات التي تصل إلى حد جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة والمجازر التي شهدتها الكثير من المناطق في سورية خلا السنوات الست الأخيرة”.

وعلى الرغم من اعتبارها “مشابهة للجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان قبل خمس سنوات من أجل سورية، وأخرجت 17 تحقيقًا بخصوص الانتهاكات ولديها قائمة بأسماء المجرمين، ولديها أدلة وإثباتات مهمة حول مرتكبي جرائم الحرب في سورية”، إلا أن المحامي أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، اعتبرها “خطوة مهمة لأنها ناتجة هذه المرة عن قرار الهيئة العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر العام الماضي، وبعد أن أصبح العالم يريد أن يتابع قضية جرائم الحرب في سورية، وعملها سيكون أكثر شمولية من لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان”.

لكنّه حذّر من أن “الخطوة ناقصة لأنها تقتصر على جمع الأدلة وتهيئة الملفات، وستكون مُجمَّعاً للأدلة وحافظة لها، وتغيب عنها المحكمة حتى اللحظة”.

ومن المتوقع أن يبدأ هذا الكيان الجديد بنحو 50 من الخبراء والمحققين، باختصاصات مدنية وعسكرية مختلفة، ليبدأ عملهم بجمع الأدلة والشهادات والإثباتات خلال فترة وجيزة لم تحددها الأمم المتحدة.

ويرى حقوقيون سوريون معارضون أن “هذه اللجنة أو الكيان قد يكون لها فائدة هامشية في ردع النظام السوري وحلفائه عن ارتكاب المجازر وجرائم الحرب”، مشيرين إلى أن “هذا الأمر هو آخر ما يعني النظام السوري والميليشيات المرتبطة به، لكنه على الأقل سيكون مخزناً آمناً وحيادياً للمعلومات والأدلة، لا يمكن أن تختفي وتذوب حتى يحين وقت استخدامها”.