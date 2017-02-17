ألفانو: شراكة متينة وصداقة كبيرة مع أمريكا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن الوزير أنجلينو ألفانو، التقى نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، الجمعة في بون (ألمانيا)، على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ20.

وذكر بيان صدر عن مقر الخارجية، قصر (فارنيزينا) أن “هذا الاجتماع، وهو الأول لتيلرسون منذ توليه لمنصبه الجديد، كان مناسبة لتأكيد “الصداقة الكبيرة بين إيطاليا والولايات المتحدة”. واضاف ألفانو، كما ورد في مذكرة الخارجية، أنه “بناء على شراكتنا الصلبة سنعمل معا لتقديم ردود مشتركة للتحديات العالمية الأكثر إلحاحا، ولا سيما في منطقة المتوسط”. مبينا أن “النجاحات الكثيرة في الأشهر الأخيرة ـ فيما يخص الأزمة الليبية – لم تكن ممكنة دون عمل مشترك وحازم من قبل إيطاليا والولايات المتحدة”.

وأوضح أن “من المهم مواصلة السير على هذا الطريق، لأننا لا نستطيع تحمل أن تنزلق ليبيا مرة أخرى في حالة من الفوضى”. مشيرا الى أن “إعادة فتح سفارتنا في طرابلس علامة ملموسة لاهتمام بلادنا الكبير بليبيا، وكذلك رسالة دعم لجميع شعبها”، واختتم ألفانو معربا عن “الأمل بأن تحذو بلدان أخرى حذونا وتقرر إعادة بناء حضورها الدبلوماسي في ليبيا”.