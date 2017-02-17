ألفانو يشيد لنظيره لافروف بالتزام روسيا وتركيا في سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن الوزير أنجلينو ألفانو، أشاد لنظيره الروسي سيرغي لافروف بالتزام بلاد هذا الأخير الى جانب تركيا في سورية.

وذكر بيان صدر عن مقر الخارجية، قصر (فارنيزينا) أن لقاء ألفانو والنظير الروسي لافروف في بون (ألمانيا) الجمعة، على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ20، “تركزت المحادثات خلاله على الأزمات الراهنة على ساحة منطقة المتوسط ​​وسورية وليبيا”. وذكرت أن “إيطاليا تحيي الجهود المشتركة لروسيا وتركيا بشأن الملف السوري”، وذلك “لأن من شأنها تؤدي إلى خلق ظروف ملائمة للاحترام الكامل لوقف إطلاق النار”.

وقال البيان إن “الوزير ذكّر أيضا بأهمية مؤتمر أستانا على الطريق نحو إعادة تنشيط العملية السياسية في جنيف”، مشيرا الى أن “إيطاليا، بوصفها عضوا غير دائم بمجلس الأمن وفي مجموعة دعم سورية، مستعدة للمساهمة بإيجاد حل سياسي موثوق ومستدام”.

كما تطرق حديث ألفانو ولافروف إلى الملف الليبي، حيث “كان هناك تبادل واسعا للآراء حول الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والمساعدات الإنسانية للبلاد”. كما أشار ألفانو أيضا الى “التزام بلادنا لصالح عملية مصالحة بناءة وشاملة في ليبيا”. وخلص البيان الى القول إن “اللقاء قدّم فرصة أيضا للحديث وبحث أزمة أوكرانيا، فضلا عن قضايا ثنائية أخرى”.