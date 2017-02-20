ايطاليا: تحقيقات مع مواطنين بتهمة تسهيل الهجرة غير الشرعية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قالت مصادر أمنية إيطالية إن سلسلة من التحقيقات تجري مع مواطنين بتهمة تسهيل الهجرة غير الشرعية الى إيطاليا.

وأضافت المصادر ذاتها أن “171 شخصا قيد التحقيق من قبل المدعي العام في مونتزا (ميلانو)، و11 منهم قيد تدابير توقيف احترازية، في إطار تحقيقات للشرطة قادت إلى كشف مجموعة تعمل على تسهيل الهجرة والاقامة غير الشرعية في البلاد من خلال وثائق مزورة تقدمها لطلب الحصول على تصريح إقامة”.

وذكرت المصادر الأمنية أن التحقيقات شملت محاسبا من بلدة بريانتزا، يمتلك شركات وهمية لتوظيف المواطنين الأجانب”، وأنه “تم اكتشاف وثائق لأكثر من 30 شركة وهمية وظفت ما يزيد عن 1500 موظف”.

وأوضح المحققون أنه “بإجراء عملية حسابية بسيطة على أساس متوسط ​​السعر المدفوع، يمكننا تحديد حجم أرباح المجموعة الإجرامية”، واختتموا بالقول إن المبالغ “تتراوح بين 2 و3 ملايين يورو سنويا منذ عام 2012”.