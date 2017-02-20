توسك: الكلام عن “وفاة الغرب” أمر مبالغ فيه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعتبر رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، أن أي كلام عن “وفاة الغرب”، وأي توقع لنظام عالمي يكرس “مرحلة ما بعد الغرب” أمران مبالغ فيهما جداً.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها توسك، خلال إيجاز صحفي مشترك مع مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، الذي يزور بروكسل اليوم. حيث شدد على أهمية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة لجهة الدفاع عن النظام الدولي القائم على قواعد القانون الدولي.

ويشير توسك عبر هذا الموقف إلى مخاوف بروكسل، بعد ما تم تداوله في ميونخ قبل أيام حول “عصر ما بعد الغرب”، إذ يرى مؤيدو هذا الرأي أنه بالإمكان المراهنة على الخلاف الأوروبي – الأمريكي لإطلاق مرحلة جديدة تتغير فيها مراكز القوى.

وأوضح توسك أنه سمع كلمات “واعدة” من قبل ضيفه الأمريكي حول نهج الإدارة الجديدة في واشنطن، وقال “تلقيت أجوبة إيجابية مشجعة حول تساؤلاتنا بشأن النظام الدولي والتعاون تحت مظلة الأطلسي ودعم وحدة الاتحاد الأوروبي”.

وحرص توسك على التأكيد بأن القوة الغاشمة والأنانية لا تصب في مصلحة الغرب، وأن الحفاظ على النظام الدولي لا يتم إلا من خلال سياسة مشتركة، متعاضدة وحاسمة.

ويريد رئيس الاتحاد الأوروبي الاطمئنان ليس لدعم واشنطن للتكتل الموحد، ومن هنا تأكيده على ضرورة الاستمرار في التعاون تحت مظلة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، “نرغب بأن نقول أن فكرة الحلف ليست قديمة ولم يعف عليها الزمن”، على حد تعبيره، في إشارة إلى التصريحات التي صدرت سابقاً عن الرئيس دونالد ترامب وأثارت حنق الأوروبيين.

ورغم مواقفه الصريحة حول هذا الموضوع بدا توسك منفتحاً على أهمية مناقشة كل شيء بين الأوروبيين والأمريكيين في إطار (ناتو)، خاصة الالتزامات المالية والتضامن ووحدة الصف.

“نحن نعول دائماً، كما كنا في السابق- والكلام دائماً لتوسك- على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لوحدة الاتحاد الأوروبي، فالعالم كان سيكون أسوأ لو لم تكن أوروبا موحدة والأمريكيون يعرفون ذلك”.

ويأتي حديث توسك، البولوني الجنسية، ليعبر عن قلقه بلاده، و معها باقي دول شرق أوروبا من إمكانية تخلي واشنطن عن الاتحاد لصالح مزيد من التقارب مع موسكو.

ولكن نائب الرئيس الأمريكي، عاد للتأكيد، كما فعل مع مسؤولين أوروبيين آخرين اليوم، على أن بلاده تدعم أوروبا الموحدة، وتسعى للتعاون معها للنهوض بالتحديات العالمية السياسية والأمنية، خاصة محاربة الإرهاب، وكذلك تعزيز الشراكة ضمن إطار حلف شمال الأطلسي.

أما بالنسبة لروسيا، فقد أكد بنس أن واشنطن تبحث عن أرضيات وأسس تفاهم مشتركة مع موسكو، “الرئيس ترامب يعتقد أنها موجودة”، وفق كلام بنس.

وتأتي زيارة نائب الرئيس الأمريكي إلى بروكسل في إطار تحركات لكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية الجديدة “لشرح وتوضيح” سياسة ا ترامب، التي لا تزال تثير بتناقضاتها الكثير من القلق والترقب لدى الشركاء الدوليين.