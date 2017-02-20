وزير الخارجية السعودي: ندعم حل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن “المملكة العربية السعودية تشارك بالبحث عن حل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني”، وأن “موقفنا يستند إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومبادرة السلام التي اعتمدت في قمة بيروت عام 2002 وقمة منظمة المؤتمر الإسلامي عام 2005”.

وفي مؤتمر صحافي بمقر وزارة الخارجية الإيطالية، قصر (فارنيزينا) الاثنين، بعد لقائه نظيره ألفانو، أكد الوزير الجبير أن موقف الرياض يستند “إلى حل دولتين تعيشان في سلام وأمان، مع دولة فلسطينية داخل حدود عام 1967، بعد إجراء بعض التعديلات وفق ما يُتفق عليه”.

وأشار رئيس الدبلوماسية السعودية الى أن الحل ينطوي على أن “تكون القدس الشرقية عاصمة، فضلا عن تقاسم عادل للموارد المائية واللاجئين”، مبينا أن “هذا يمثل إتفاقا عادلا بالنسبة لنا”، واختتم مذكّرا بأن “القضية الاسرائيلية الفلسطينية هي النزاع الأطول أمداً في منطقتنا”.