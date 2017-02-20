مايك بنس يطمئن لإلتزام بلاده بدعم أوروبا والناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – طمأن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنسK شركاءه في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وكذلك الاتحاد الأوروبي، إلى استمرار وتصميم بلاده على العمل معهم بروح من الشراكة والتعاون المكثف.

وفي تصريحات ادلى بها بنس بعد لقائه الاثنين، الأمين العام للحلف يانس ستولتنبرغ، على هامش زيارته لبروكسل، قال، “نحن مصممون على الاستمرار في التعاون رغم وجود بعض الاختلافات”، على حد كلامه.

لكن بنس حرص على تكرار رسالة إدارته في واشنطن بشأن ضرورة أن يعمل أعضاء الحلف على زيادة مساهماتهم ورفع موازناتهم العسكرية إذا أرادوا أن تستمر الولايات المتحدة بالتعاون معهم في مواجهة التحديات المشتركة، قائلا إن “تعزيز الدفاع الأوروبي يتطلب إرادة أوروبية”، وشدد على ضرورة أن يسرع الحلفاء خطواته في مجال رفع مستوى موازناتهم الدفاعية.

وأوضح أن بلاده تعد مخططاً دفاعياً قوياً من أجل المستقبل لتعزيز أمنها والأمن الدولي أيضاً.

واعتبر مايك بنس أن ما يقوله في بروكسل وما قاله قبل أيام في ميونخ، يمثل رأي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحاول بنس، كما فعل العديد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، التخفيف من وطأة التصريحات “النارية” التي أطلقها ترامب، والتي تتناقض تماما مع ما يقولونه عند لقاء المسؤولين الأوروبيين وجهاً لوجه.

من جهته، ثمن الأمين العام للحلف كلام ضيفه الأمريكي، واصفاً إياه بـ”الصحيح” لجهة مطالبته الأوروبيين بزيادة استثماراتهم الدفاعية.

واعتبر ستولتنبرغ أن الولايات المتحدة الأمريكية تترجم كلامها، بشأن دعم الحلف، بالأفعال عبر ضخ مزيد من القدرات والمعدات في أنشطة الحلف المختلفة، وأردف “ننتظر من كل الدول الحليفة أن تترجم التزاماتها إلى أفعال”.

وقلل المسؤول الأطلسي من إمكانية ألا تقوم دول كبرى مثل ألمانيا برفع موازناتها الدفاعية، مشيراً إلى أنها بدأت بالفعل بخفض الاقتطاعات التي قامت بها سابقاً في موازنات الدفاع. واعتبر أن مسألة مصاريف الدفاع في أوروبا يجب أن تتركز على أمرين هما الاستثمار بشكل أفضل والاستثمار أكثر، وليس الاختيار بين الأمرين.

وقد إجتهد مايك بنس، خلال لقاءاته المتعددة في بروكسل اليوم، في “تحسين” صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وطمأنة الأوروبيين إلى مستقبل العلاقات بين الطرفين.