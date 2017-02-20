ألفانو: سنبذل قصارى جهدنا لتجنب انقسام ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية وزارة الخارجية انجلينو ألفانو “نحن نعتبر أن تقسيم ليبيا يشكل خطرا محتملا على البلاد من الناحية الأمنية، وسنبذل قصارى جهدنا لتجنب ذلك”.

وأوضح الوزير ألفانو في تصريحات الاثنين، “نحن نعتبر أن ليبيا دولة واحدة وشعبا واحدا”، وأن “اختيارنا دعم السراج يعني اختيار حكومة اكتسبت شرعيتها من قبل الأمم المتحدة، وليس اختيار الغرب ضد الشرق”، وفي “الحقيقة كنا أول من فكّر بأنه يمكن للجنرال (خليفة) حفتر أن يكون له حضور مؤسسي هام في ليبيا، في سياق شرعية من قبل الأمم المتحدة وتحت مظلتها”.

وتابع “لقد ابدينا استعدادنا لتقديم المساعدات الإنسانية لسكان شرق البلاد، لا بالكلمات فقط”، حيث “قمنا بإرسال الأدوية الى هناك أيضا”، كما أن “هناك تدخلا ثانٍ في مصراتة، يشمل جزء آخر من الأراضي الليبية، لإظهار أننا هناك لكي يمكن لمشروع الوحدة هذا أن يجد طريقه الى النور”.

وأشار الوزير الى أنه “نتيجة لحضور سفارتنا في ليبيا، تمكنا من العمل على الاتفاق بين ليبيا وإيطاليا”، كما “أثبتنا أيضا أن ليبيا مكان يمكن فتح سفارة فيه”. وتابع “أعتقد أن بلدانا أخرى ستتبع نهجنا هذا، وهو دليل على أن إيطاليا كان رائدا من وجهة النظر هذه”.

وأعرب رئيس الدبلوماسية الأيطالية عن “الإعتقاد بأن عملية تحقيق الاستقرار الليبي يمكن أن تكون لها نتائج ايجابية”، واختتم لافتا إلى أن “العمل يجري أيضا على فتح قنصلية في طبرق”، على الرغم من “أنه ليس أمرا يمكن حله في غضون يومين”.