رينزي: الحكومة تنجز أموراً مهمة جدا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتّيو رينزي عن قناعته بأن الحكومة الحالية برئاسة باولو جينتيلوني تنجز أموراً مهمة جدا.

وكتب رينزي الذي يشغل منصب الأمين العام للحزب الديمقراطي الحاكم، على موقعه الأخباري الخاص “أحب تعبيراً يرى كثيرون أنه قد عفا عليه الزمن، وهو تعبير (الوطني)”، وتابع “أشعر بأنني مواطن من العالم وأفخر بكوني إيطالياً، أحب بلدي، ولهذا السبب، يمكنني أن أقول الآن بعد تَركي رئاسة الحكومة، وبقوة أكبر من قبل، أنني أشجع ايطاليا”.

وأضاف رينزي “اعتقد ان من الانصاف أن نشير إلى أن الحكومة تقوم في هذا الوقت بأمور هامة جدا، والتي لا يُسلط عليها ما يكفي من الضوء”، كـ”توقيع رئيس الوزراء جينتيلوني اتفاقية مشروع الضواحي في كالياري (ساردينيا)”.

واسترسل رينزي، “كذلك تقديم وزير (النقل غراتسيانو) ديلريو لمشروع (ميرتشيتاليا) الجديد، الاستراتيجي بالنسبة لمستقبل قطاع النقل الوطني، وشرح وزير (الاقتصاد بيير كارلو) بادوان للشركات جميع الفوائد المترتبة على قانون الميزانية لعام 2017، ومحاولة وزير (الداخلية ماركو) مينّيتي تحديد رؤية جديدة للأمن، ويمكنني أن أسترسل طويلا”.

وخلص رئيس الوزراء السابق الى القول إن “كل الايطاليين الذين يشعرون حقا بأنهم وطنيون يقع واجب الأمل بأن بتحسن الأمور، وليس الشكوى والانتقاد فقط”.

ويشهد الحزب الديمقراطي مشاكل داخلية قد تؤدي الى انفصال الاقلية اليسارية عنه، الأمر الذي وصفه السياسي الايطالي المخضرم، رومانو برودي بالعملية “الانتحارية”.

بينما رأى رينزي أن مغادرة بعض الشخصيات اليسارية لن تؤثر على الحزب، حيث قال في معرض حديثه عن (الانفصاليين)، الذين ينتقدون سياسة (حزب الشخص الواحد)، الذي يتبعها رينزي وتحالفه مع قوى محسوبة على اليمين، “لن يتبعهم أحد”.