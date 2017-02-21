مساعدات إنسانية ونداءات سياسية أوروبية لجنوب السودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل– أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم عن حزمة مساعدات طارئة تقدر بـ82 مليون يورو من أجل التصدي لخطر المجاعة في دولة جنوب السودان، حيث يحتاج 40% من السكان لمساعدة إنسانية عاجلة.

وستستخدم هذه الأموال من أجل تأمين المساعدات الإنسانية للأشخاص المهددين بالمجاعة في جنوب السودان وكذلك في الدول المجاورة التي تشهد تدفقاً لأعداد كبيرة من اللاجئين.

وقد قدمت المفوضية الأوروبية حتى الآن ما يزيد عن 381 مليون يورو كمساعدات إنسانية لجنوب السودان لمساعدة السكان منذ اندلاع الصراع في كانون الأول/ديسمبر 2013.

وتعليقاً على هذا الإعلان، أطلق المفوض الأوروبي المكلف شؤون المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات كريستوس ستايليانيدس، نداء لكافة الأطراف السياسية والعسكرية في البلاد، وقال ” هذه المأساة الإنسانية في جنوب السودان هي من صنع الانسان، يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الناس من الموت جوعاً”.

وشدد ستايليانيدس على ضرورة أن تعمل جميع الأطراف المتصارعة على السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول بشكل فوري إلى المدنيين، واضاف منوها بأنه “في النهاية لا يمكن إعادة بناء البلاد وتحقيق آمال الاستقلال إلا بإلقاء السلاح”، على حد تعبيره.

وينسق الاتحاد الأوروبي، أكبر مانح إنساني لجنوب السودان، عمله مع المنظمات الدولية الشريكة والوكالات الإغاثية، كما أنه يراقب عن كثب طريقة استخدام الأموال الممنوحة من قبله.

ويذكر أن دولة جنوب السودان تعتبر الدولة الأحدث في العالم، بعد انفصالها في استفتاء شعبي عن السودان، ولكنها، في الوقت نفسه من أفقر الدول رغم غناها بالثروات الطبيعية.

