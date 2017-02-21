الكاردينال توران يزور جامعة الأزهر بالقاهرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – أعلن المجلس البابوي للحوار بين الأديان أن رئيسه الكاردينال جان لوي توران سيكون اعتبارا من يوم غد وحتى الـ23 من الشهر الجاري في القاهرة للمشاركة بحلقة دراسية في جامعة الأزهر لتحليل ظاهرة التعصب والتطرف والعنف باسم الأديان.

وأضاف بيان للمجلس الحبري الثلاثاء، أن “الكاردينال توران سيكون برفقة سكرتير المجلس، المونسنيور ميغيل أنخيل أيوسو، ومدير مكتب الإسلام بالمجلس، المونسنيور خالد عكشة”، كما “سيقود الوفد الكاثوليكي، الذي سيضم أيضا، السفير البابوي في مصر المونسنيور برونو موزاروه”.

وذكّر البيان بأنه “بعد اللقاء التاريخي الذي جمع البابا فرنسيس وفضيلة شيخ الأزهر الأكبر، الإمام أحمد الطيب في الـ23 من أيار/مايو 2016، كان الأمين العام للمجلس البابوي للحوار بين الأديان قد زار القاهرة عدة مرات، حيث عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات التحضيرية”، واختتم مبينا أن “الاجتماع سيعقد عشية الـ24 من شباط/فبراير في ذكرى زيارة القديس يوحنا بولس الثاني للأزهر، في اليوم ذاته من عام 2000”.