يونكر: ثمن خروج بريطانيا من الاتحاد سيكون غالياً جداً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روكسل – أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أن ثمن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون غالياً جداً بالنسبة للبريطانيين.

جاء هذا الموقف خلال مداخلة له اليوم أمام البرلمان الفيدرالي البلجيكي، تطرق فيها إلى مختلف القضايا التي تختص بمستقبل الاتحاد.

ووصف يونكر بـ”الصعبة جداً” المفاوضات المتوقع أن تبدأ خلال هذا العام مع بريطانيا، وقال “يتعين تحديد آليات الانفصال ثم رسم ملامح العلاقات المستقبلية بين بروكسل ولندن ما سيستغرق سنوات”، حسب كلامه.

وأطلق رئيس المفوضية تحذيراً لبريطانيا، حيث قال “لن يكون هناك خروج بدون ثمن أو بثمن منخفض، فعلى لندن تحمل نتائج ما التزموا به”، وفق تعبيره.

وأعاد يونكر التذكير بأن الاستفادة من السوق الداخلية الموحدة يتطلب حتماً احترام الحريات الأربع، أي حرية حركة البضائع والأشخاص والخدمات ورؤوس الأموال.

وتعتبر مسألة حرية حركة العمالة الأجنبية (القادمة من أوروبا الشرقية) هي من المسائل الأساسية التي حركت قضية خروج بريطانيا من الاتحاد.

ويرى مراقبون أن كلام يونكر عن التكلفة العالية لخروج بريطانيا من الاتحاد، يأتي في إطار سعيه لردع باقي الدول أو الأقاليم في الاتحاد عن التصرف بالشكل نفسه.