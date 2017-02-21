إدانة فلسطينية لتخفيف الحكم على الجندي أزاريا ودعوات إسرائيلية للعفو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-القدس- أدان الفلسطينيون ما اعتبروا انه “حكما مخففا” أصدرته محكمة إسرائيلية ضد الجندي الإسرائيلي اليؤر ازاريا، فيما دعا إسرائيليون لـ”العفو عنه”.

وقضت محكمة عسكرية بسجن الجندي إليئور أزاريا بالحبس 18 شهرا، بعد ادانته بقتل الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل في الضفة الغربية العام الماضي.

وانعقدت الجلسة اليوم في مدينة تل ابيب وبعد تلاوة بنود الإتهام، فإن القضاة اشاروا إلى انهم اجمعوا على أن الحكم يجب أن يكون ما بين 18-48 شهرا ولكنهم قرروا أن يكون الحكم لمدة 18 شهرا.

وكان الجندي قد أطلق النار على رأس عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل في شهر آذار/مارس الماضي وهو جريح، إثر اصابته بنيران قوات الأمن بتهمة محاولة الطعن، ما ادى إلى مقتله. ووثقت منظمة (بتسيلم) الحقوقية الاسرائيلية بشريط فيديو قيام الجندي أزاريا لاحقا باطلاق النار على رأس الشريف من مسافة قريبة، ما ادى الى مقتله على الفور، بحسب تقرير الطب الشرعي.

وعبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، عن “الاستهجان الشديد لحكم المحكمة العسكرية”، وقالت في بيان وصل وكالة (أكي) الإيطالية للأنباء “إن التشويه الجلي والواضح للعدالة والنظام القضائي الإسرائيلي، يخضع لعنصرية وتطرف الاحتلال ونظامه المبني على الأبرتهايد الذي تمثله حكومة التطرف الإسرائيلية ومستوطنيها”.

واضافت عشراوي “إن النظام القضائي الإسرائيلي ينهار عندما يتعلق الأمر بالإرهاب والإجرام الإسرائيلي تجاه الضحايا الفلسطينيين، فالإفلات من العقاب الذي تتميز به إسرائيل كدولة ينطبق على الأفراد المجرمين بما فيهم المستوطنين والجيش”.

ومن جهتها، قالت العضو العربي في الكنيست، حنين زعبي “المجرم ليس أزريا وحده، المجرم هو نظام سياسي وثقافة لا يريا بقتل الفلسطيني أي مشكلة، بل هو مخالفة بسيطة وفق النظام القانوني، وبطولة بحكم المجتمع”.

واضافت في بيان “عشرات عمليات القتل المشابهه بالخفاء والعلن، حصار غزة هو عملية قتل بطيئة، لا تثير أي جدال ولا أي قلق فما بالنا بالمحاسبة”.

وتابعت زعبي “ما جرى في محاكمة أزاريا، هو أخطر من السكوت على القتل، حكما بـ18 شهراً هو (تسعيرة)، يرافقها حملات تضامن وتبجيل، وبمشاركة وزراء ومسؤولين للدفاع عن المجرمين. لكن من يحمل مشروع نضال لا ينتظر من المحاكم العسكرية للمحتل ردا ولا حلاً ولا نصيراً، بل يتوجه بنفسه للمحاكم الدولية ويطالب بمحاكمة القتلة وبمقاطعة ومعاقبة النظام الذي يُشرع قتل الإنسان وهدم كيانه ووجوده”.

ومن جهتهم، فقد دعا وزراء إسرائيليون للعفو عن أزاريا بعد إصدار الحكم عليه. وقال رئيس البيت اليهودي وزير التعليم، نفتالي بينت، إن “الحرص على أمن مواطني الدولة يستوجب منح العفو عن المحكوم عليه أزاريا، لأن الدولة هي التي كلفته بالدفاع عن المواطنين”.

أما رئيس حركة (شاس)، وزير الداخلية الإسرائيلي اريه درعي، قد أعرب عن اعتقاده بأن “أزاريا يستحق الاسترحام كي يستطيع أن يقوم بتأهيل حياته مجددا”.