البابا: قبول المهاجرين واجب أخلاقي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس إن “قبول الفارين من الحروب والجوع واجب أخلاقي”.

وخلال استقباله بالقصر الرسولي وفدا من المشاركين بمنتدى “الهجرة والسلام” الدولي، الملتئم بمجلس النواب حول موضوع “التكامل والتنمية: من رد الفعل إلى العمل”، ندد البابا بأن “هناك نزعة رفض تجمعنا، والتي تحملنا إلى عدم النظر إلى جارنا كأخ يجب قبوله”، بل “تركه خارج أفقنا الشخصي للحياة، والتحول إلى منافس أو تابع ينبغي إخضاعه للرقابة”.

وفي هذا السياق أطلق البابا نداء لـ”ضرورة تغيير سلوكنا، والتغلب على اللامبالاة وتسبيق موقف ترحيبي سخي على المخاوف ممن يطرقون أبوابنا”. وأردف “إن الفارين من الحروب الاضطهادات الرهيبة، والذين غالبا ما يسقطون في براثن التنظيمات الإجرامية التي لا ترحم، يجب فتح قنوات إنسانية آمنة يسهل الوصول إليها”.

وذكر البابا أن “استقبالا مسؤولا وكريما لهؤلاء الإخوة والأخوات يبدأ من إقامة الأولى في أماكن مناسبة ورحيبة”، فـ”التجمعات الكبيرة لطالبي اللجوء واللاجئين لم تؤتي ثمارا إيجابية، بل خلقت مواقف جديدة تماما من الضعف والمشقة”. واختتم بالقول إن “برامج الاستقبال على نطاق واسع، التي أطلقت بالفعل في عدة مواقع، يبدو انها تسهل اللقاء الشخصي، وتتيح تحسين نوعية الخدمات وتقديم ضمانات أكبر لنجاح عملية الإستقبال”.