سيناتور ايطالي: المهاجرون يدمرون سفننا اليوم وغدا بيوتنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال سيناتور ايطالي إن “المهاجرين اليوم يدمرون سفننا وغدا منازلنا”، تعليقا على أنباء عن إضطراب لمهاجرين على متن عبّارة أدى الى تخريبها.

وأضاف زعيم كتلة حزب رابطة الشمال في مجلس الشيوخ، جان ماركو تشينتينايو “إن مناخ الإفلات من العقاب الذي يسود بلادنا، يوحي للمهاجرين غير الشرعيين الذين نستقبلهم بأنهم يستطيعون أن يفعلوا ما يريدون”، مشيرا الى أن “نبأ العبّارة التي دمرها اللاجئون المزعومون تثير حنقنا الى اقصى حد”.

وتابع السيناتور، أن “الوضع لا يطاق، وهو الآن خارج نطاق السيطرة تماما”، وعلى وزير الداخلية ماركو “مينّيتي، المسؤول في هذا الوقت عن إدارة تدفقات المهاجرين، أن تتحمل المسؤولية عما حدث”.

وتساءل تشينتينايو “من الذي سيدفع ثمن الضرر الذي أحدثه هؤلاء المجرمين، إننا نريد إجابات على الفور ونطالب الحكومة بخلع قفازات الخدمة البيضاء واستخدام القبضة الحديدية”، واختتم قائلا “فليُطرد كل المهاجرين غير الشرعيين”.