البابا يطلق نداء لأجل جنوب السودان: علينا ألا نقتصر على التصريحات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – أطلق البابا فرنسيس نداء لأجل جنوب السودان قائلا إن “علينا ألا نقتصر على التصريحات فقط”.

وفي ختام لقاء الأربعاء العام مع الناس في ساحة القديس بطرس، أشار البابا إلى “الوضع المأساوي في جنوب السودان”، قائلا إن “ما يثير القلق بشكل خاص، الأخبار المؤلمة القادمة من هذا البلد الذي يعاني”، حيث “تُضاف الى الصراع بين الأشقاء، أزمة غذائية حادة تصيب منطقة القرن الأفريقي وتقضي بالموت جوعا على ملايين الأشخاص، بينهم العديد من الأطفال”.

وذكر البابا أن “من الضروري في الوقت الراهن، أن يلتزم الجميع وأكثر من أي وقت مضى، بعدم الوقوف عند التصريحات فقط”، بل “تقديم مساعدات غذائية حقيقية والسماح بأن تصل إلى هذه الشعوب التي تعاني”. واختتم بالقول “فليحفظ الرب إخوتنا هؤلاء وكل من يعمل على مساعدتهم”.