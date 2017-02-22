وكيل الازهر: العنف باسم الأديان أمر مؤلم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- قال وكيل الازهر الشريف، عباس شومان، إنه “من المؤلم غايةَ الألم أن تُرتكب كثيرٌ من جرائم العنف والتطرف باسم الأديان، وهو الأمر الذي استغلته بعض الأبواق والمؤسسات الإعلامية أسوأ استغلال، وشوَّه به بعض المنتفعين مسلمين وغير مسلمين صورة الإسلام على وجه التحديد”.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال ندوة (دور الأزهر والفاتيكان في مواجهة ظواهر التعصب والتطرف والعنف) التي تعقد بالتعاون بين مركز حوار الأديان بالأزهر الشريف والمجلس البابوي للحوار بين الأديان بالفاتيكان.

ونوه شومان بأن “جوهر رسالة الإسلام تحمل الخير والسلام للإنسانية جمعاء، ولا غَروَ في ذلك فهي رسالة الأديان والرسالات السماوية كافة”. وذكِّر وكيل الأزهر الحضور ببعض الثوابت التي “تمثل مرجعية للأزهر الشريف والتي تتمثل في أن الإسلام دين يحترم كل الديانات والرسالات، ويقدر ثقافة الشعوب والأمم المختلفة”. وقال إن “اختلاف الدين لا يسوِّغ ظلمَ الآخر أو التضييقَ عليه أو تحقيرَه أو التقليلَ من شأنه، والمسلم وغير المسلم في ذلك سواء، ولقد أرسى الإسلام علاقة خاصة بين المسلمين والمسيحيين بشكل خاص”.

وأشار وكيل الأزهر إلى أن “هناك عوامل كثيرة لانتشار ظاهرة العنف والتطرف، فكرية وتعليمية واقتصادية واجتماعية وسياسية، أسهمت في خلق بيئة خصبة لجماعات التطرف والإرهاب التي يعاني العالم شرورها اليوم، ومن ذلك فهمهم السقيم لنصوص الأديان والرسالات؛ حيث تجدهم يجتزئون النصوص ويؤولونها بما يوافق أغراضهم الخبيثة التي لا يقرها دين صحيح ولا يقبلها عقل سليم، ولمَ لا وهم ينتهجون تكفير المجتمعات بدءًا من الحكام حتى الأهل والأقارب، ويسعون لحمل المجتمعات على أفكارهم بالقوة؟”.



