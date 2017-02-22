نتنياهو: علينا ضمان سيطرة إسرائيل الأمنية على جميع الأراضي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس-سدني- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إنه “يجب علينا أن نضمن بأن الفلسطينيين سيعترفون بالدولة اليهودية كما يجب علينا أن نضمن بأن إسرائيل ستمتلك السيطرة الأمنية على جميع الأراضي”.

وقال، في اول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي إلى استراليا بدأها اليوم “أفضل عدم التعامل مع الشعارات بل مع المضمون. ماذا سيكون طابع الدولة الفلسطينية المستقبلية؟ هل هذه ستكون دولة تدعو إلى تدمير إسرائيل؟ هل هذه ستكون دولة ستستولي قوى الإسلام المتطرف على الفور على أراضيها ؟ إسرائيل قد انسحبت من غزة واقتلعت جميع المستوطنات هناك وأعطت الأراضي للسلطة الفلسطينية ولكن غزة تحولت إلى دولة إرهابية حمساوية مدعومة من قبل إيران. حماس أطلقت علينا آلاف الصواريخ”.

وأضاف “بالتالي، واضح بأن عندما يقول البعض إنهم يدعمون إقامة دولة فلسطينية، هم لا يدعمون إقامة مثل هذه الدولة”.

وتساءل نتنياهو، الذي كان يقف الى جانب رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول، “عن أي دولة يتحدث هؤلاء؟ أولا، يجب على الفلسطينيين أن يعترفوا بالدولة اليهودية. لا يعقل أن هناك من يقول إن يجب على الفلسطينيين أن يحصلوا على دولة وبنفس الوقت يواصلون المناشدة إلى تدمير الدولة اليهودية إسرائيل. إذن، مطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بالدولة اليهودية هو أمر إجباري”.

وقال “ثانيا، نحن نعرف ما هو الواقع في الشرق الأوسط وإن لم تكن هناك إسرائيل لتضمن الأمن فالدولة الفلسطينية سرعان ما تتحول إلى قلعة أخرى للإسلام المتطرف. هذا ما تحدثت عنه منذ 8 سنوات. يجب علينا أن نضمن بأن الفلسطينيين سيعترفون بالدولة اليهودية كما يجب علينا أن نضمن بأن إسرائيل ستمتلك السيطرة الأمنية على جميع الأراضي. علاوة على ذلك، أريد أن الفلسطينيين سيتمكنون من حكم أنفسهم وأن يتمتعوا بجميع الحريات ولكن ليس الحرية لتدمير إسرائيل. عليهم أن يعترفوا بإسرائيل ويجب على إسرائيل أن تمتلك السيطرة العسكرية. هذا هو رأيي وهو لم يتغير”.

وأضاف نتنياهو “لا أريد أن أضم مليوني فلسطيني إلى إسرائيل كمواطنين إسرائيليين ولا أريد أنهم سيخضعون للسيطرة الإسرائيلية. أريد أنهم سيتمتعون بحرية بحكم الذاتي ولكن بدون القدرة على تشكيل تهديد بالنسبة لنا، لأن إسرائيل هي دولة صغيرة يصل حجمها إلى ثلث حجم تسمانيا”.

ورأى رئيس الوزراء الإسرائيلي أن “لب الصراع بيننا وبين الفلسطينيين هو عبارة عن الرفض الفلسطيني المستمر بالاعتراف بالدولة اليهودية مهما كانت حدودها. وحينما يعترف الفلسطينيون بالدولة اليهودية وببقائها وبحق إسرائيل بالوجود كالدولة القومية للشعب اليهودي على أرض أجداده ستقع سائر القضايا في محلها”.

وبشأن انتقادات استراليا للأمم المتحدة بسبب اعتبارها منحازة ضد إسرائيل، قال نتنياهو “أستراليا مستعدة لثقب النفاق الأممي أكثر من مرة، بما في ذلك القرار السخيف الذي نص على أن حائط المبكى، أقدس مكان للشعب اليهودي منذ آلاف السنين، آلاف السنين قبل ظهور الإسلام, يعتبر أرضا فلسطينية محتلة. الأمم المتحدة قادرة على القيام بسخافات كثيرة وأعتقد أنه من المهم أن تكون هناك دول صريحة مثل أستراليا تعيد الأمم المتحدة إلى أرض الواضع. هذا هو جزء من شراكتنا وصداقتنا مع أستراليا”.