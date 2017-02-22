وزير الداخلية الإيطالي: المشروع الأوروبي لأفريقيا هو الحل الاستراتيجي للهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينّيتي إن “مشكلة أفريقيا (من ناحية الهجرة) ليست مشكلة ايطاليا فقط”، مبينا أن “وجود مشروع أوروبي لأجل أفريقيا هو الحل الاستراتيجي”.

وفي مداخلته خلال جلسة استماع أمام لجنة التحقيق البرلمانية في نظام استقبال المهاجرين وتحديد هوياتهم وطردهم، وظروف إقامتهم أيضا، اضاف الوزير مينّيتي، أن “هناك حاجة لوضع عدد من الإجراءات وتطبيقها فوراً، نظراً لتحركنا من خلال إقامة اتفاقيات ثنائية”، فقد “أبرمنا في الأشهر الأخيرة اتفاقا مهما مع النيجر وآخر مع تونس”، فضلا عن “توقيع مذكرة تفاهم مع ليبيا”.

وخلص وزير الداخلية الى القول إن “الفكرة التي وجهت مسيرتنا هي إمكانية أن تلعب إيطاليا دور الدليل”، أي “بلد رائد من شأنه إطلاق مبادرة مباشرة مع هذه البلدان”، وهو “نهج استراتيجي”.