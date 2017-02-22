فرانكن: سنحترم التزاماتنا تجاه أوروبا بإعادة توزيع طالبي اللجوء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلن وزير الهجرة واللجوء البلجيكي ثيو فرانكن، أن بلاده ستستقبل هذا العام حوالي 1200 طالب لجوء يتواجدون حالياً في اليونان وإيطاليا.

وأشار فرانكن، في تغريدة على حسابه على مدونة (تويتر) للتواصل الإجتماعي، أن بلاده تسعى للوفاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي بخصوص إعادة توزيع اللاجئين، حيث “سيتم استقبال هؤلاء تدريجياً حتى شهر أيلول/سبتمبر القادم”.

وأوضح فرانكن أنه بات بمقدور السلطات استقبال هذا العدد من طالبي اللجوء بسبب تناقص عدد الواصلين إلى أراضي البلاد بشكل غير شرعي والذين كان يتعين التعامل مع طلباتهم.

هذا وتنص الاستراتيجية الأوروبية للهجرة واللجوء التي تم إقرارها عام 2015 على أن تقوم الدول الأعضاء بإعادة توزيع 160 ألف طالب لجوء يتواجدون في اليونان وإيطاليا، بالإضافة إلى إعادة توطين 20 ألفا يتم استقدامهم من مخيمات اللجوء في الدول المحيطة بسورية.

هذا ولم تنفذ الدول الأعضاء في الاتحاد، حتى الآن، سوى النذر اليسير من تعهداتها، على الرغم من إلحاح المفوضية ومطالبتها العواصم بإظهار التضامن وتقاسم العبء مع اليونان وإيطاليا.

هذا وكانت بلجيكا قد استقبلت عام 2015 حوالي 10 آلاف لاجئ من دول متعددة، منها سورية، كان معظمهم قد وصل إلى البلاد بصورة غير شرعية، في حين تتضارب التقديرات بشأن الأعداد التي تم قبولها العام الماضي.