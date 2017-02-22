ايطاليا: المهاجرين الوافدين العام الجاري تجاوزوا عتبة الـ10 آلاف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزارة الداخلية الإيطالية إن عدد المهاجرين الوافدين منذ بداية العام الجاري تجاوز عتبة الـ10 آلاف.

وأضاف بيان لمقر الداخلية، قصر (فيمينالي) الأربعاء، أن “10700 مهاجر رسوا على شواطئ البلاد عام 2017″، وهي “أرقام محدثة حتى اليوم، وتظهر زيادة ملحوظة مقارنة بالـ7895 مهاجرا وصلوا في الفترة نفسها من العام الماضي، و7882 عام 2015″، وأنه “من حيث النسب المئوية فهناك زيادة بنسبة 35.53٪ و35.75٪ مقارنة بالعامين السابقين وعلى التوالي”.

أما بالنسبة للجنسيات، فقد ذكر البيان أن “1697 مهاجرا وصلوا من غينيا، 1318 من ساحل العاج، 1142 من نيجيريا، 980 من السنغال، 832 من غامبيا، 759 من المغرب، 641 من بنغلادش، 484 من مالي، 275 من العراق و268 من باكستان”.

وأشار البيان الى أنه “منذ بداية العام الجاري، وصل الى إيطاليا 395 قاصرا غير مصحوب بذويه، والذين يضافون إلى 25846 وصلوا الى البلاد عام 2016”. وان “هناك 176221 شخصا يقيمون حاليا في مبان مؤقتة وفي النقاط الساخنة والملاجئ”. واختتم بالقول إن “الموانئ الأكثر عرضة لتدفقات اللاجئين منذ بداية السنة، كانت أوغوستا، كاتانيا، تراباني، ريجو كالابريا ولامبيدوزا”، جنوب البلاد.