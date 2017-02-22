مينّيتي: خطة وطنية وشيكة لإندماج المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينّيتي إنه سيقدم قريبا خطة وطنية لإندماج المهاجرين.

وفي جلسة استماع أمام لجنة التحقيق البرلمانية في نظام استقبال المهاجرين وتحديد هوياتهم وطردهم، وظروف إقامتهم أيضا، اضاف الوزير مينّيتي، “سأقدم خطة وطنية لتحقيق الإندماج، تعالج قضايا كالتكامل الاجتماعي والعمل والتعليم والرعاية الصحية والاعتراف بالمؤهلات ولم الشمل الأسري”، وفي هذا السياق “يمكن درج موضوع التعددية الدينية أيضا”، فقد “وقعنا اتفاقا مع الإسلام الإيطالي مؤخرا”.

وذكر وزير الداخلية أن “الهجرة ليست مسألة ترتبط بالسياسة العامة”، بل “قضية أكثر صعوبة تؤثر على الديمقراطية في البلاد”، بالإضافة إلى ذلك “وفي أعقاب تضاعف عدد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين وصلوا الى بلادنا، قمنا بزيادة الأموال المخصصة لهذا الغرض إلى 170 مليون يورو”.

وخلص الوزير مينّيتي الى القول “آمل أن يُطرح نص القانون الخاص بالقاصرين غير المصحوبين في مجلس الشيوخ”، فـ”سيكون إشارة هامة للغاية”.