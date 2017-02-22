مصر: تشييع جثمان الاب الروحي للجماعة الإسلامية بمسقط راسه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ وصل جثمان الاب الروحي للجماعة الإسلامية بمصر، عمر عبد الرحمن، مساء الأربعاء الى مسقط رأسه بمدينة الجمالية في محافظة الدقهلية، تمهيدا لإقامة صلاة الجنازة عليه ودفنه بدلتا النيل حسب وصيته، حيث كان في انتظار الجثمان عدد كبير من المشيعين.

وتوفي الشيخ الكفيف السبت الماضي بالسجون الامريكية عن عمر يناهز الـ79 عاما، حيث كان يمضي عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة التورط بتفجيرات نيويورك عام 1993.

يشار إلى أن عمر عبد الرحمن من مواليد عام 1938، وهو عالم أزهري مصري، والزعيم الروحي للجماعة الإسلامية. مسجون في أمريكا بعد إدانته عام 1995 بالتآمر لتفجير معالم سياحية في نيويورك. وهو ما دأبت على نفيه الاسرة التي طالبت مرارا بالإفراج عنه، خاصة وانه كفيف وطاعن في السن.