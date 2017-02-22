أرملة تقني ايطالي قتل بليبيا: أعيش كابوساً إزاء صمت الحكومة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت السيدة روزالبا، أرملة سالفاتوري فاييللا، تقني شركة بوناتّي الإنشائية الذي لقي مصرعه في صبراتة غرب ليبيا في آذار/مارس الماضي، إنها تعيش “كابوساً إزاء صمت الحكومة”.

وكان التقني قد اختطف وثلاثة من زملائه من قبل جماعة مسلحة ليبية في صبراته منتصف العام الماضي، وقُتل وزميله فاوستو بيانو، بينما نجا فيليبو كالكانيو وجينو بولّيكاردو من ايدي مختطفيهما في اليوم التالي لعملية القتل.

وأضافت فاييللا في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الأربعاء، “منذ أن غادرنا روما بعد استلام نعش زوجي، وأنا أشهد صمتا مطبقاً من جانب الحكومة”، وأن “عاما من الصمت يؤذي كثير”، حيث “أعطوني جثة وأرسلوني الى البيت، هذه هي الحكومة الإيطالية”.

وتابعت “لن أتوقف حتى تنجلي الحقيقة حول وفاة زوجي، وحتى تظهر المسؤوليات من قبل الدولة الإيطالية”، لأن “زوجي ربما لم يكن أحداً بالنسبة للحكومة الإيطالية، لكن بالنسبة لي وبناتي كان العالم كله”.

وخلصت فاييللا الى القول “منذ عام ونحن نعيش كابوساً، ويحيط بنا الصمت، لقد تم التخلي عنا آنذاك ولا نزال كذلك، لأن زوجي لم يُذكر في أي يوم أو مناسبة رسمية، حتى عند التأمل بضحايا الإرهاب، وهذا أمر مؤلم”.