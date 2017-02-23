مقاتلات إسرائيلية تسقط طائرة بدون طيار اطلقتها حماس من غزة

القدس- غزة- أعلن الجيش الإسرائيلي إنه اعترض اليوم طائرة بدون طيار بعد أن أطلقتها حركة (حماس) من قطاع غزة بإتجاه البحر المتوسط.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “اعترض سلاح الجو قطعة جوية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية قامت بالتحليق من قطاع غزة باتجاه البحر الأبيض المتوسط ولَم تحترق الأجواء الإسرائيلية وسقطت داخل البحر بعد اعتراضها”. وأضاف منوها بـ”إن الجيش لن يسمح خرق المجال الجوي الاسرائيلي وسيتعامل بحزم مع اَي اي من هذا النوع”.

ولم يصدر بيان عن حركة (حماس) بشأن هذا الحادث.

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي اسقاط طائرات بدجون طيار اطلقت من غزة كما أعلنت (حماس) عن اسقاط طائرات بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي.

